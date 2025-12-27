Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kriminelle beobachtet

Einbruch bei Tierschützerin: Spendengelder weg

Niederösterreich
27.12.2025 15:50
Diebe durchwühlten alles: Das Büro der Tierschützerin wurde völlig verwüstet.
Diebe durchwühlten alles: Das Büro der Tierschützerin wurde völlig verwüstet.(Bild: Robin Hood)

Während Marion Löcker in Albanien Hunden in Not half, stiegen Unbekannte in ihr Haus in St. Leonhard am Forst in Niederösterreich ein und knackten die Spendenkasse, deren Inhalt für arme Tiere gedacht wäre.

0 Kommentare

Opfer eines besonders verwerflichen Einbruchs wurde die bekannte Tierschützerin Marion Löcker, Obfrau des Vereins „Robin Hood“ aus dem Bezirk Melk. „Ich war Hunderte Kilometer entfernt bei unserem Projekt in Albanien, um armen verlassenen Hunden zu helfen“, schildert sie. In genau jener Zeit brachen Unbekannte in ihr Haus ein.

Hilflos aus der Ferne
Über ihre Überwachungskamera musste Marion Löcker aus der Ferne mit ansehen, wie sich zwei dunkle Gestalten ihrem Haus näherten. Auf den Aufnahmen sind Stimmen zu hören, die mutmaßlich Rumänisch sprechen: „Ce facem?“ – „Was machen wir?“ In panischer Sorge bat sie sofort ihre Eltern, nach dem Rechten zu sehen.

Tierschützerin Marion Löcker mit einem ihrer vierbeinigen Lieblinge
Tierschützerin Marion Löcker mit einem ihrer vierbeinigen Lieblinge(Bild: Robin Hood)

Doch als diese eintrafen, war es bereits zu spät: Die Einbrecher dürften sich trotz Fenstergittern offenbar über die Hundeklappe Zutritt zum Haus verschafft haben und hatten bereits alles durchwühlt, Fenster zerstört und Schränke aufgerissen. Sie stahlen dabei sämtliche Spendengelder, die für notleidende Tiere bestimmt waren. Zusätzlich wurden Kameras, Modeschmuck mit großem Erinnerungswert und ein Ring mitgenommen.

„Alles wurde angefasst“
Als Löcker nach zwölf Stunden Fahrt zurückkehrte, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung. „Alles wurde angefasst“, beschreibt sie erschüttert. Das ungute Gefühl, dass Fremde durch ihr Zuhause gegangen sind, bleibt.

Zitat Icon

Sie haben eine arme Tierschützerin erwischt. Von außen sieht man doch schon, dass hier nichts zu holen ist.

Marion Löcker

Besonders bitter ist, dass die Täter nicht nur persönlichen Besitz, sondern auch Geld stahlen, das für den Tierschutz bestimmt war. „Sie haben eine arme Tierschützerin erwischt. Von außen sieht man doch schon, dass hier nichts zu holen ist. Mein einziges Wertvolles sind meine Hunde – und die waren zum Glück bei mir“, sagt Löcker. Das gespendete Hundefutter ließen die Täter immerhin zurück.

Die Tat knapp vor Weihnachten sorgt in der Region für Beunruhigung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bevölkerung in und um St. Leonhard am Forst wird gebeten, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.

Lesen Sie auch:
Schnell, leicht, unauffällig: Die Täter wählen schlecht gesicherte Objekte für ihren Beutezug ...
Tipps zum Schutz
Achtung! Einbrecher schlagen in der Dämmerung zu
05.11.2025

Das Engagement bleibt
Für die engagierte Tierschützerin bleibt neben dem materiellen Schaden vor allem das Gefühl von Verletzlichkeit. Doch eines ist klar: Von ihrem Einsatz für die Streuner in Albanien und anderswo wird sie sich nicht abbringen lassen. Gerade jetzt nicht.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
271.491 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
163.814 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
138.834 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf