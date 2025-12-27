Einbruch bei Tierschützerin: Spendengelder weg

Besonders bitter ist, dass die Täter nicht nur persönlichen Besitz, sondern auch Geld stahlen, das für den Tierschutz bestimmt war. „Sie haben eine arme Tierschützerin erwischt. Von außen sieht man doch schon, dass hier nichts zu holen ist. Mein einziges Wertvolles sind meine Hunde – und die waren zum Glück bei mir“, sagt Löcker. Das gespendete Hundefutter ließen die Täter immerhin zurück.