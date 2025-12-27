Scheib: „Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht“

„Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es reicht.“ Sagte Julia Scheib, die große Siegerin vom Damen-Riesenslalom am Semmering nach ihrer Fahrt zum Triumph. Dass es doch reichte, machte sie „überglücklich“.
Schon im ersten Lauf war Scheib nicht fehlerfrei gefahren, hatte gleich oben einen Lapsus zu verbuchen. Zur Halbzeit lag sie trotzdem nur zwei Hundertstel-Sekunden hinter Sara Hector. Und diesen Mini-Vorsprung sollte sie im Finale aufholen und wettmachen – wieder mit keiner fehlerfreien Fahrt. „Es war so unruhig, ich bin so am Limit gefahren“, sagte Scheib im ORF-Interview, „dass ich wirklich nicht gedacht habe, dass es zu Platz eins reichte.“
„Richtiger Fight“
Hat es aber. Auch weil Scheib sich mit sich selbst „bis zur letzten Sektion einen richtigen Fight“ lieferte, wie sie erklärte. Ihre unruhige Fahrt im oberen Teil habe sie mit viel Einsatz unten kompensiert. Und schließlich den Heimsieg eingefahren.
Führung im Weltcup
Der ist gleichbedeutend mit der Führung im Riesenslalom-Weltcup. Die bis Samstag führende Alice Robinson war schon im ersten Lauf ausgeschieden. Jetzt führt Scheib mit 88 Punkten Vorsprung – „das ist schon ein guter Polster“, meinte sie: „Aber jedes Rennen ist so speziell, dass man sowieso immer wieder alles geben muss“.
In Summe läuft es richtig rund in der laufenden Saison. „Momentan macht es wirklich sehr viel Spaß, Ski zu fahren“. Glauben wir gerne.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.