Sieg am Semmering

Scheib: „Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht“

Ski Alpin
27.12.2025 14:15
Julia Scheib war am Samstag „überglücklich“.
Julia Scheib war am Samstag „überglücklich".

„Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es reicht.“ Sagte Julia Scheib, die große Siegerin vom Damen-Riesenslalom am Semmering nach ihrer Fahrt zum Triumph. Dass es doch reichte, machte sie „überglücklich“.

Schon im ersten Lauf war Scheib nicht fehlerfrei gefahren, hatte gleich oben einen Lapsus zu verbuchen. Zur Halbzeit lag sie trotzdem nur zwei Hundertstel-Sekunden hinter Sara Hector. Und diesen Mini-Vorsprung sollte sie im Finale aufholen und wettmachen – wieder mit keiner fehlerfreien Fahrt. „Es war so unruhig, ich bin so am Limit gefahren“, sagte Scheib im ORF-Interview, „dass ich wirklich nicht gedacht habe, dass es zu Platz eins reichte.“

Julia Scheib war am Semmering nicht zu biegen.
„Richtiger Fight“
Hat es aber. Auch weil Scheib sich mit sich selbst „bis zur letzten Sektion einen richtigen Fight“ lieferte, wie sie erklärte. Ihre unruhige Fahrt im oberen Teil habe sie mit viel Einsatz unten kompensiert. Und schließlich den Heimsieg eingefahren.

Führung im Weltcup
Der ist gleichbedeutend mit der Führung im Riesenslalom-Weltcup. Die bis Samstag führende Alice Robinson war schon im ersten Lauf ausgeschieden. Jetzt führt Scheib mit 88 Punkten Vorsprung – „das ist schon ein guter Polster“, meinte sie: „Aber jedes Rennen ist so speziell, dass man sowieso immer wieder alles geben muss“.

In Summe läuft es richtig rund in der laufenden Saison. „Momentan macht es wirklich sehr viel Spaß, Ski zu fahren“. Glauben wir gerne.

