Scheib: „Ich hätte nicht gedacht, dass es reicht“

Schon im ersten Lauf war Scheib nicht fehlerfrei gefahren, hatte gleich oben einen Lapsus zu verbuchen. Zur Halbzeit lag sie trotzdem nur zwei Hundertstel-Sekunden hinter Sara Hector. Und diesen Mini-Vorsprung sollte sie im Finale aufholen und wettmachen – wieder mit keiner fehlerfreien Fahrt. „Es war so unruhig, ich bin so am Limit gefahren“, sagte Scheib im ORF-Interview, „dass ich wirklich nicht gedacht habe, dass es zu Platz eins reichte.“