Rumäne stirbt bei Sturz von Balkon in Ramingstein

In einem Apartmenthaus in der Gemeinde Ramingstein ist am späten Abend des 26. Dezember ein 46-jähriger rumänischer Urlauber tödlich verunglückt. Der Mann stürzte, ohne Hinweise auf ein Fremdverschulden und in augenscheinlich alkoholisiertem Zustand, über das Geländer des Balkons seines Apartments rund vier Meter in die Tiefe. Dabei sei der Absturz von Umstehenden sogar beobachtet worden, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage.