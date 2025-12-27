Rumäne stirbt bei Sturz von Balkon in Ramingstein

Freitagabend endet der Urlaub einer rumänischen Reisegruppe im Lungau tragisch: Ein 46-jähriger Mann stürzt in offenbar alkoholisiertem Zustand über das Balkongeländer eines Apartmenthauses rund vier Meter in die Tiefe. Trotz sofortiger Hilfe stirbt der Urlauber noch am Unfallort.
In einem Apartmenthaus in der Gemeinde Ramingstein ist am späten Abend des 26. Dezember ein 46-jähriger rumänischer Urlauber tödlich verunglückt. Der Mann stürzte, ohne Hinweise auf ein Fremdverschulden und in augenscheinlich alkoholisiertem Zustand, über das Geländer des Balkons seines Apartments rund vier Meter in die Tiefe. Dabei sei der Absturz von Umstehenden sogar beobachtet worden, so die Polizei auf „Krone“-Anfrage.
Fremdverschulden wird ausgeschlossen
Ein anwesender Arzt begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen, wenig später traf der Notarzt ein. Trotz aller Bemühungen erlag der Urlauber noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam nach Abschluss der Erhebungen zur Beerdigung frei.
Ein Fremdverschulden wird unter anderem durch die Befragungen ausgeschlossen. Angehörige der Reisegruppe sowie Zeugen werden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.
