Terror-Razzia in Italien gegen Hamas-Finanzierer

Mutmaßliche Kontakte nach Österreich

Festgenommen wurde auch M.H., Präsident des Vereins der Palästinenser in Italien, der seit Jahren in Genua lebt. Er hatte in Genua einen Wohltätigkeitsverein der Solidarität mit dem palästinensischen Volk gegründet. Er nahm zuletzt an zahlreichen Demonstrationen teil, die in den vergangenen Monaten in Genua zur Unterstützung der Bevölkerung von Gaza stattfanden. Im vergangenen Jahr wurde er auf die Schwarze Liste des US-Finanzministeriums gesetzt, da er beschuldigt wurde, zu den Finanzierern der Hamas zu gehören.