Tor-Verbot? Lewandowski packt Barca-Geheimnis aus

„Es ging mir nicht aus dem Kopf“

Lewandowski wurde deutlicher: „Kurz gesagt, es war ein Bonus, und jeder weiß, dass Barcelona damals jeden Euro genau beobachtete. Und es war keine Kleinigkeit. Für mich änderte das nichts. Ich habe kein Problem damit, aber es ging mir nicht aus dem Kopf, und ich überlegte, ob ich ein Tor schießen sollte oder nicht.“