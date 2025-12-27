23 Zentimeter Schnee
Schneesturm in New York sorgt für Reisechaos
In New York hat es an diesem Wochenende so viel geschneit wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Im Central Park sollen über Nacht mehr als zehn, außerhalb der Stadt bis zu 23 Zentimeter Schnee gefallen sein. Viele Reisende konnten aufgrund der heftigen Schneefälle nicht weiterfliegen.
Die Einwohner in New York erwachten zuletzt zu einem selten gewordenen Anblick. Denn die Stadt erlebte den stärksten Schneefall seit fast vier Jahren. In der gesamten Metropolregion wurden Schneemengen von bis zu 23 Zentimetern gemessen.
Sturm sorgte für Chaos
Durch den vielen Schnee waren die Straßen vereist und gefährlich. Schneepflüge und Salzstreufahrzeuge waren im Dauereinsatz, wie die „New York Times“ berichtet. Und nicht nur die Strecken mit dem Auto wurden gefährlich, auch viele Flugverbindungen litten unter dem Schneegestöber.
Tausende Flüge von Schneechaos betroffen
Aufgrund der Schneestürme besonders im mittleren Westen und Nordosten der USA haben Fluggesellschaften rund 1500 Flüge gestrichen – und das mitten in der weihnachtlichen Hauptreisezeit. Neben den annullierten waren auch knapp 6000 Flüge verspätet.
Schnee in New York, Überschwemmungen in Kalifornien
Neben jenen für New York gab es auch Unwetterwarnungen für die Bundesstaaten Pennsylvania, New Jersey und Connecticut sowie für Teile von Michigan, Massachusetts und Rhode Island. Während in New York Schnee fiel, kam es in Kalifornien zu Überschwemmungen. Der Flughafen Santa Barbara nordwestlich von Los Angeles musste den Betrieb zeitweise sogar ganz einstellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.