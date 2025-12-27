Schussfahrt über gesperrte Piste: Schwer verletzt

Der 19-Jährige aus den Niederlanden fuhr am Freitag gegen 17.45 Uhr als Mitglied einer achtköpfigen Gruppe eine Piste im Skigebiet KitzSki hinab. Am Ende der blauen Piste trennten er und zwei weitere Mitglieder der Gruppe sich vom Rest, um über die schwarze Piste „Goldener Schuss“ abzukürzen. Diese war allerdings gesperrt und auch nicht präpariert.