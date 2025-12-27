Schussfahrt über gesperrte Piste: Schwer verletzt

Bei einem schlimmen Skiunfall in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel wurde ein 19-jähriger Niederländer am Freitag schwer an Kopf und Oberkörper verletzt. Er war im Schuss eine gesperrte und nicht präparierte Piste hinuntergefahren und am unteren Ende in ein Depot aus gefrorenem Schnee gekracht.
Der 19-Jährige aus den Niederlanden fuhr am Freitag gegen 17.45 Uhr als Mitglied einer achtköpfigen Gruppe eine Piste im Skigebiet KitzSki hinab. Am Ende der blauen Piste trennten er und zwei weitere Mitglieder der Gruppe sich vom Rest, um über die schwarze Piste „Goldener Schuss“ abzukürzen. Diese war allerdings gesperrt und auch nicht präpariert.
Prallte gegen gefrorenes Schneedepot
Dennoch fuhr der 19-Jährige die Strecke in Schussfahrt hinab. Am Ende des Steilstücks, wo dieses in die reguläre Talabfahrt übergeht, geriet er über den Pistenrand hinaus und prallte gegen ein Schneedepot.
Durch den Aufprall auf den gefrorenen Schnee erlitt der Niederländer schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung musste er vom Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden.
