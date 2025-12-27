„Er hat nichts, solange ich es nicht genehmige“

Das Ambiente könnte kaum kontrastreicher sein: Hier der ukrainische Präsident, der seit fast vier Jahren im Zentrum eines mörderischen Abnutzungskrieges steht, dort der US-Präsident in der opulenten Kulisse seines Privatclubs. Wenn sich Selenskyj und Trump am Sonntag (15 Uhr Ortszeit, 21 Uhr MEZ) gegenüberstehen, geht es nicht nur um Paragrafen. Es geht um das Ego eines Mannes, der Weltpolitik wie eine Folge seiner alten Reality-Show „The Apprentice“ führt. Trumps jüngster Satz – „Er hat gar nichts, solange ich es nicht genehmige“ – ist die ultimative Demütigung und zugleich die Spielregel für diesen Gipfel.