„Jetzt startet das große Einlösen der Gutscheine“

In den lang gezogenen Promenaden sind viele Familien mit Kindern zu sehen. Dennoch kein Getümmel, es geht entspannt zu. Mit zwei prall gefüllten Einkaufstaschen in der Hand kommt Memo Özay (42) um die Ecke. In den Säcken ist Kleidung. „Ich bin heute hier, um lokal einzukaufen. Um den heimischen Handel zu unterstützen, der es gegen die chinesischen Online-Riesen ohnehin so schwer hat“, meint der Goldhändler.