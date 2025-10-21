Vorteilswelt
Ab Dezember

Nach Leerstand zieht edle Küche aus Fernost ein

Oberösterreich
21.10.2025 10:00
Im Obergeschoss kündigt sich der Neubeginn bereits an: Das east eröffnet im Dezember
Im Obergeschoss kündigt sich der Neubeginn bereits an: Das east eröffnet im Dezember(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Zwei Jahre lang war das Obergeschoß der Linzerie verwaist, nun zieht wieder Leben ein: Gastronom Jiajun Li eröffnet dort im Dezember ein neues Fusionsrestaurant. Inspiriert vom Erfolg in Salzburg will er mit kreativer Kochkunst und modernem Ambiente frischen Geschmack in die Linzer Innenstadt bringen.

Die Sparkasse OÖ, Eigentümerin der Linzerie am Taubenmarkt, hatte vor vier Jahren nicht weniger als 25 Millionen Euro in den Umbau des ehemaligen Arkade-Centers investiert – inklusive des ehrgeizigen Plans, im Obergeschoß ein Genussviertel zu etablieren. Doch kein Konzept konnte bisher dauerhaft Fuß fassen.

Fläche stand mehr als zwei Jahre leer
Rückblick: Mehr als zwei Jahre lang war das Obergeschoß jetzt – abgesehen vom Le Jardin – eine Art kulinarische Problemzone. Erst scheiterte gleich zu Beginn das ambitionierte Food-Market-Konzept, dann folgte der Tiki Food Jungle – und auch der musste nach kurzer Zeit im September 2023 wieder seine Segel streichen.

Modernes asiatisches Fusionskonzept
Doch nun soll endlich frischer Wind in das verwaiste Genussareal kommen: Jiajun Li, unter anderem bekannt als Betreiber von Teeamo, Mr. Wen und Miso, will mit seinem east Restaurant ein modernes asiatisches Fusionskonzept in Linz etablieren.

Zitat Icon

Unsere Küche verbindet das Beste aus China, Japan, Thailand und Vietnam – modern interpretiert, mit regionalen Zutaten und ganz viel Liebe zum Detail.

Jiajun Li, Betreiber des east in der Linzerie

Nach Salzburger Vorbild
Ab Dezember schickt er seine Gäste auf eine kulinarische Entdeckungsreise – ganz nach dem erfolgreichen Vorbild des gleichnamigen Hauses in der Salzburger Getreidegasse. Das 2021 eröffnete east Restaurant gilt dort längst als Geheimtipp für asiatische Küche mit internationalem Flair. Klassische Aromen treffen auf kreative Kochkunst – und das in einem stylischen, modernen Ambiente.

„Unser Leitgedanke lautet: Verwurzelt in Asien, grenzenlos im Geschmack – wir dekonstruieren traditionelle Gerichte und setzen sie neu zusammen“, erklärt Li. „So entsteht etwas, das vertraut schmeckt, aber trotzdem überrascht.“ 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Oberösterreich

