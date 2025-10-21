Nach Leerstand zieht edle Küche aus Fernost ein

Fläche stand mehr als zwei Jahre leer

Rückblick: Mehr als zwei Jahre lang war das Obergeschoß jetzt – abgesehen vom Le Jardin – eine Art kulinarische Problemzone. Erst scheiterte gleich zu Beginn das ambitionierte Food-Market-Konzept, dann folgte der Tiki Food Jungle – und auch der musste nach kurzer Zeit im September 2023 wieder seine Segel streichen.