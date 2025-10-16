Vorteilswelt
Macbook, iPad, Vision

M5: Apple spendiert Geräten Prozessor-Upgrade

Digital
16.10.2025 15:55
Apple spendiert seinen neuen Macbooks, iPads und der Vision Pro mehr Rechenpower, spart ...
Apple spendiert seinen neuen Macbooks, iPads und der Vision Pro mehr Rechenpower, spart teilweise aber auch Zubehör ein.(Bild: Apple)

Der US-Computerkonzern Apple erneuert sein Laptop- und Tablet-Sortiment und spendiert auch der Computerbrille Vision Pro ein Prozessor-Upgrade. Der neue M5-Chip (bisher wurde nur eine Version vorgestellt) soll stärker und stromsparender als die bisher genutzte Technologie sein.

Apple hat den neuen Modellen von Macbook Pro, iPad Pro und Vision Pro mit dem neuen Prozessor vor allem mehr Grafikleistung verpasst – 1,6 Mal so viel, behauptet der Hersteller. Außerdem gibt es etwas mehr Rechenkraft und dank 3-Nanometer-Fertigungsverfahren hohe Effizienz und lange Laufzeiten.

Macbook Pro zum günstigeren Preis – aber ohne Netzteil
Zu den ersten Geräten mit dem neuen Chip – ansonsten ändert sich bei der Hardware kaum etwas – zählt die 14-Zoll-Version des Macbook Pro, die mit dem neuen Prozessor etwas günstiger wird und mit 512 Gigabyte Speicher 1800 Euro kostet. Dafür liegt aber auch kein Netzteil mehr in der Schachtel.

Das für die Stiftbedienung optimierte iPad Pro erhält den neuen Prozessor ebenfalls – hier gibt es wahlweise elf oder 13 Zoll Bildschirmdiagonale, der Preis startet bei 1100 und 1450 Euro. Neben der neuen CPU gibt es hier laut heise.de auch ein Funk-Upgrade mit Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 sowie verbesserten Support für externe Bildschirme.

Die Vision Pro gibt es nun mit einem verbesserten Kopfriemen und mehr Prozessorleistung.
Die Vision Pro gibt es nun mit einem verbesserten Kopfriemen und mehr Prozessorleistung.(Bild: Apple)

Die Computerbrille Vision Pro soll von dem neuen Chip ebenfalls profitieren und laut Apple um zehn Prozent mehr Pixel rendern können. Gerade bei der Mixed-Reality-Brille, von der bisher vergleichsweise wenige abgesetzt wurden, dürfte die zusätzliche Grafik-Power willkommen sein.

Zwei weitere Optimierungen: der Preis sinkt um 300 Euro (256-GB-Version) und es gibt ein neues Befestigungsband für mehr Tragekomfort.

