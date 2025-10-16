M5: Apple spendiert Geräten Prozessor-Upgrade

Macbook Pro zum günstigeren Preis – aber ohne Netzteil

Zu den ersten Geräten mit dem neuen Chip – ansonsten ändert sich bei der Hardware kaum etwas – zählt die 14-Zoll-Version des Macbook Pro, die mit dem neuen Prozessor etwas günstiger wird und mit 512 Gigabyte Speicher 1800 Euro kostet. Dafür liegt aber auch kein Netzteil mehr in der Schachtel.