USA bringen Öltanker vor Venezuela unter Kontrolle

Die Situation verschärft sich: Die USA haben einen Öltanker vor Venezuelas Küste beschlagnahmt. Das bestätigte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. Genaue Details zu der Operation verriet er nicht, kündigte aber vage noch „weitere Dinge“ an.
„Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben wir gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt“, erklärte der US-Präsident im Weißen Haus. Es handle sich „um den größten, der je beschlagnahmt wurde“.
Die US-Regierung übt seit Monaten Druck auf Venezuela aus, unter anderem durch Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote, Drohungen mit Militäreinsätzen und der Einstufung des Kartells Cartel de los Soles als ausländische Terrororganisation. Der Einsatz sei von der US-Küstenwache geleitet worden, sagten zwei US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, am Mittwoch. Den Namen des Tankers und den genauen Ort des Einsatzes nannten die Insider nicht.
Trump: Habe Einsätze „autorisiert“
Trump sagte in Weißen Haus, es seien noch „weitere Dinge im Gange“, ohne Details zu nennen. Er verkündete zudem, er habe Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela „autorisiert“, auch Angriffe an Land schloss er nicht aus. Nach Angaben der „New York Times“ und anderer Medien diskutierte Trump mit hochrangigen Militärvertretern mehrfach über verschiedene Szenarien. Ein sehr riskantes soll demnach vorsehen, einige von Venezuelas Ölfeldern unter US-Kontrolle zu bringen.
Bisher kein Einmischen bei Öl
Trotz des Drucks hatte die US-Regierung bisher nicht in die Ölströme des Landes eingegriffen. Venezuela hat im vergangenen Monat mehr als 900.000 Barrel Öl pro Tag exportiert. Dies war der dritthöchste Monatsdurchschnitt in diesem Jahr, da der staatliche Ölkonzern PDVSA mehr Naphtha importierte, um sein besonders schweres Rohöl zu verdünnen.
Die Ölexporte sind die Haupteinnahmequelle Venezuelas. Das Land hat jedoch Schwierigkeiten, sein Rohöl in China, dem Hauptabnehmer seiner Exporte, zum vollen Preis zu verkaufen. Grund dafür ist die wachsende Konkurrenz durch ebenfalls mit Sanktionen belegtes Öl aus Russland und dem Iran.
Trump: „Seine Tage sind gezählt“
Auch auf die Frage, wie weit er gehen würde, um den autoritären Präsidenten Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen, wollte Trump nicht antworten. Er betonte aber: „Seine Tage sind gezählt.“ Der US-Präsident warf Maduro vor, das venezolanische Volk „furchtbar“ zu behandeln.
Seit Wochen verschärft Trump den Ton und das Vorgehen gegenüber dem südamerikanischen Land. Die USA haben nicht nur zusätzliche Soldaten in der Karibik zusammengezogen und mehrere Kriegsschiffe in die Region verlegt, darunter den weltgrößten Flugzeugträger. Trump genehmigte auch verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela.
