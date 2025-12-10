USA bringen Öltanker vor Venezuela unter Kontrolle

Trump: Habe Einsätze „autorisiert“

Trump sagte in Weißen Haus, es seien noch „weitere Dinge im Gange“, ohne Details zu nennen. Er verkündete zudem, er habe Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela „autorisiert“, auch Angriffe an Land schloss er nicht aus. Nach Angaben der „New York Times“ und anderer Medien diskutierte Trump mit hochrangigen Militärvertretern mehrfach über verschiedene Szenarien. Ein sehr riskantes soll demnach vorsehen, einige von Venezuelas Ölfeldern unter US-Kontrolle zu bringen.