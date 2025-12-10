Was auf dem Gehaltszettel im Verborgenen bleibt

Österreich auch bei Einkommenssteuer im Spitzenfeld

Wie berichtet, steht auf dem gewöhnlichen Lohnzettel nur die halbe Wahrheit, nämlich jener „Bruttobezug“, von dem danach noch die Lohnsteuern, die AK-Zwangsumlage und die eigenen Beiträger zur Pensions- und Krankenversicherung abgezogen werden. Auch hier ist die Abgabenlast massiv, Österreich liegt auch bei der Einkommenssteuer im Spitzenfeld. Der Arbeitgeber zahlt aber auch beträchtliche Summen, 30 Prozent kommen so noch obendrauf.