Zurück vor die Kamera

Sonya Kraus feiert ihr überraschendes TV-Comeback

Society International
10.12.2025 23:05
Lange war Sonya Kraus fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft – nun sorgt sie mit ihrem ...
Lange war Sonya Kraus fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft – nun sorgt sie mit ihrem Comeback für eine positive Überraschung.(Bild: APA/Tobias Kleinschmidt)

Nach Jahren abseits des Rampenlichts kehrt Sonya Kraus (52) überraschend zurück zu einem der TV-Events, das sie einst berühmt machte: dem „TV total Turmspringen“. Für Fans ist das Comeback eine Überraschung – und ein emotionaler Moment nach Kraus’ schwerer Krankheitsphase.

„Das Turmspringen war immer mein liebstes ,TV total‘-Event und ist Kult. Zum Jubiläum aktiviere ich gern meine alte Kodderschnauze … und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm“, wird die Moderatoren-Legende von der deutschen „Bild“ zitiert. Damit steht fest: Sie führt erneut charmant, witzig und gewohnt schlagfertig durch die Show.

Nach überstandener Therapie zurück auf die große Bühne
Zuletzt hatte die Moderatorin allerdings mit weniger positiven Nachrichten zu ringen: 2022 sagte sie öffentlich ihrem Brustkrebs den Kampf an, den sie humorvoll „Karl Arsch“ nannte. Laut „Bild“ erklärte sie damals: „Ich will keine Sekunde an den Gedanken verschwenden, dass der Krebs wiederkommen könnte. Und sollte er es doch tun, dann lege ich mich eben mit dem nächsten Karl Arsch an.“

Lesen Sie auch:
Sonya Kraus‘ Haare sind drei Jahre nach der Chemotherapie wieder nachgewachsen.
„Sie sind back“
Sonya Kraus zeigt sich mit natürlichen Haaren
10.07.2024
An Brustkrebs erkrankt
Sonya Kraus: „Ließ mir beide Brüste abnehmen“
16.02.2022

Nach überstandener Therapie kehrt sie nun Schritt für Schritt in die TV-Welt zurück – und das Turmspringen markiert ihr erstes großes Highlight.

Kraus bleibt (vorerst) aber am Beckenrand
Beim Jubiläums-Event im Europasportpark Berlin treten unter anderem Olympiasieger Fabian Hambüchen (38), Schauspielerin Annabelle Mandeng (54) sowie das Vater-Sohn-Duo Thorsten (57) und Nico Legat (27) ins Wasser. Gesprungen wird einzeln und synchron, Kraus bleibt dabei am Beckenrand in der Rolle der Moderatorin.

Die Show „TV total Turmspringen – Das Jubiläum“ wird am Samstag, 10. Januar 2026, ab 20.15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn übertragen.

