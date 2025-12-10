Sonya Kraus feiert ihr überraschendes TV-Comeback

Nach überstandener Therapie zurück auf die große Bühne

Zuletzt hatte die Moderatorin allerdings mit weniger positiven Nachrichten zu ringen: 2022 sagte sie öffentlich ihrem Brustkrebs den Kampf an, den sie humorvoll „Karl Arsch“ nannte. Laut „Bild“ erklärte sie damals: „Ich will keine Sekunde an den Gedanken verschwenden, dass der Krebs wiederkommen könnte. Und sollte er es doch tun, dann lege ich mich eben mit dem nächsten Karl Arsch an.“