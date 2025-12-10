Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einschulung mit Test

FPÖ-Bildungslandesrat: „Deutsch ist Bringschuld!“

Innenpolitik
10.12.2025 20:00

Die Debatte um den Zustand des österreichischen Schulsystems nimmt erneut Fahrt auf. Niederösterreichs FPÖ-Bildungssprecher Helmut Fiedler warnt vor einer „bedrohlichen Schieflage“: Fehlende Leistungsgruppen, eine Sonderschule, die sich zunehmend zurückzieht, und immer mehr Klassen, in denen ein Großteil der Kinder der Unterrichtssprache nicht ausreichend folgen kann.

0 Kommentare

Für Fiedler ist klar: „Ohne Deutsch gibt es keine Integration.“ Er bezeichnet das Erlernen der Sprache als Bringschuld für Menschen, die neu nach Österreich kommen. Der Staat könne hier kein unverbindliches Angebot machen – die Verantwortung liege bei den Familien.

Niederösterreichs FPÖ-Bildungssprecher Helmut Fiedler im krone.tv-Talk
Niederösterreichs FPÖ-Bildungssprecher Helmut Fiedler im krone.tv-Talk(Bild: krone.tv )

„Unterricht macht ohne Deutschkenntnisse keinen Sinn“
Seine Forderung ist deutlich: Kinder sollen nur dann eingeschult werden, wenn sie über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Andernfalls sei weder Unterricht noch Integration sinnvoll möglich. Die Schulen würden zunehmend an ihre Grenzen stoßen, während gleichzeitig die Qualitätsstandards sinken.

Warum Sonderschulen weiter bestehen müssen, welche Rolle sie für Kinder mit speziellen Bedürfnissen spielen und weshalb Lehrerinnen und Lehrer aus seiner Sicht unzureichend unterstützt werden, erklärt Fiedler ausführlich im Video oben.

Porträt von krone.tv
krone.tv
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
169.407 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.565 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
150.425 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Innenpolitik
Druck von Trump
US-Notenbank senkt zum dritten Mal heuer Zinsen
Einschulung mit Test
FPÖ-Bildungslandesrat: „Deutsch ist Bringschuld!“
Orban ausgebremst
Milliarden-Poker: Doch kein US-Geld für Ungarn
Krone Plus Logo
Umweltschutz-Alarm
Windräder: EU plant Eingriff in Bundesländer-Recht
Russische Vermögen
EZB-Chefin sieht Einklang mit dem Völkerrecht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf