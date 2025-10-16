Zusage: Apple will stärker in China investieren

Apple war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Der kalifornische Konzern kämpft auf dem wichtigen chinesischen Smartphone-Markt seit Längerem mit wachsender lokaler Konkurrenz. Gleichzeitig verlagert Apple einen Teil seiner iPhone-Produktion in andere Staaten, um die US-Einfuhrzölle auf chinesische Waren zu umgehen. Zudem will das Unternehmen in den kommenden vier Jahren insgesamt 600 Milliarden Dollar (rund 520 Milliarden Euro) in den USA investieren.