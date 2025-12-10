Richter stoppt Trumps Nationalgarde in Los Angeles

Ein US-Bundesrichter hat Präsident Donald Trump angewiesen, den Einsatz von Soldaten der Nationalgarde Kaliforniens in Los Angeles zu beenden. Richter Charles R. Breyer erklärte, die Kontrolle über die Truppen müsse an Gouverneur Gavin Newsom zurückgegeben werden, da Trump seine Befugnisse überschritten habe. Die Anordnung tritt erst am Montag in Kraft, um der Regierung Zeit für eine mögliche Berufung zu geben.