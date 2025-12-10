Bei Verkehrskontrolle landete Polizei Volltreffer

Verkehrssünder hatte die Tiroler Polizei am Dienstag bei einer Schwerpunktkontrolle in Zams im Visier. Doch dann ging den Beamten ein ganz anderer Fisch ins Netz. Die Überprüfung eines erst 23-Jährigen brachte Erstaunliches zutage.
Beamte der Polizeiinspektion Landeck führten Dienstag in Zams Verkehrskontrollen durch. Unter den überprüften Personen war auch ein 23-Jähriger. Rasch stellte sich heraus, dass der junge Mann gar keinen gültigen Führerschein hat. Doch damit nicht genug.
Betrügereien mit 50.000 Euro Schaden
Als die Beamten den 23-Jährigen genau unter die Lupe nahmen, wurde offenkundig, dass ihnen ein Betrüger ins Netz gegangen ist. Dem Mann werden zumindest vier schwere Betrugsfälle mit einem Schaden von rund 50.000 Euro vorgeworfen. „Er wird verdächtigt, Autokäufe von Gebrauchtwagen mit gefälschten Überweisungsbestätigungen vorgetäuscht zu haben“, beschreiben die Ermittler die Vorwürfe.
Versuchte Flucht vor der Polizei
Als die Polizei den 23-Jährigen festnehmen wollte, flüchtete dieser. Doch der Verdächtige kam nicht weit. Er wurde wenig später gefasst und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Laut Polizei ist der junge Mann zu den Tatvorwürfen geständig.
