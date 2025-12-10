Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krimineller gefasst

Bei Verkehrskontrolle landete Polizei Volltreffer

Tirol
10.12.2025 21:01
(Bild: P. Huber)

Verkehrssünder hatte die Tiroler Polizei am Dienstag bei einer Schwerpunktkontrolle in Zams im Visier. Doch dann ging den Beamten ein ganz anderer Fisch ins Netz. Die Überprüfung eines erst 23-Jährigen brachte Erstaunliches zutage. 

0 Kommentare

Beamte der Polizeiinspektion Landeck führten Dienstag in Zams Verkehrskontrollen durch. Unter den überprüften Personen war auch ein 23-Jähriger. Rasch stellte sich heraus, dass der junge Mann gar keinen gültigen Führerschein hat. Doch damit nicht genug.

Betrügereien mit 50.000 Euro Schaden
Als die Beamten den 23-Jährigen genau unter die Lupe nahmen, wurde offenkundig, dass ihnen ein Betrüger ins Netz gegangen ist. Dem Mann werden zumindest vier schwere Betrugsfälle mit einem Schaden von rund 50.000 Euro vorgeworfen. „Er wird verdächtigt, Autokäufe von Gebrauchtwagen mit gefälschten Überweisungsbestätigungen vorgetäuscht zu haben“, beschreiben die Ermittler die Vorwürfe. 

Versuchte Flucht vor der Polizei
Als die Polizei den 23-Jährigen festnehmen wollte, flüchtete dieser. Doch der Verdächtige kam nicht weit. Er wurde wenig später gefasst und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Laut Polizei ist der junge Mann zu den Tatvorwürfen geständig. 

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
169.407 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.565 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
150.425 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf