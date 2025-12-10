Bei Verkehrskontrolle landete Polizei Volltreffer

Betrügereien mit 50.000 Euro Schaden

Als die Beamten den 23-Jährigen genau unter die Lupe nahmen, wurde offenkundig, dass ihnen ein Betrüger ins Netz gegangen ist. Dem Mann werden zumindest vier schwere Betrugsfälle mit einem Schaden von rund 50.000 Euro vorgeworfen. „Er wird verdächtigt, Autokäufe von Gebrauchtwagen mit gefälschten Überweisungsbestätigungen vorgetäuscht zu haben“, beschreiben die Ermittler die Vorwürfe.