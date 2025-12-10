„Silent Night, Deadly Night“: Blutige Weihnachten

Billy (Rohan Campbell) verbindet mit Weihnachten nur Horror: Als Kind sah er, wie ein Santa-Killer seine Eltern ermordete. Verarbeitet hat er das nie – im Gegenteil. Heute zieht er selbst als blutiger Nikolaus los und bestraft jeden, den er für „unartig“ hält. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum blutigen X-mas-Horror „Silent Night, Deadly Night“.