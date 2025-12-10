Vorteilswelt
„Krone“-Kino-Kritik

„Silent Night, Deadly Night“: Blutige Weihnachten

Unterhaltung
10.12.2025 20:00

Billy (Rohan Campbell) verbindet mit Weihnachten nur Horror: Als Kind sah er, wie ein Santa-Killer seine Eltern ermordete. Verarbeitet hat er das nie – im Gegenteil. Heute zieht er selbst als blutiger Nikolaus los und bestraft jeden, den er für „unartig“ hält. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum blutigen X-mas-Horror „Silent Night, Deadly Night“. 

Grauenhaft: ein mordender Santa! Schon der erste Horror-X-mas-Film dieser Art von 1984 brachte Kritiker ob des abstrusen, den Weihnachtsgedanken entweihenden Plots auf die Barrikaden. Auch dieser um ein Weihnachtstrauma kreisende Nachfolgefilm ist – aufgrund galoppierender Einfallslosigkeit – ähnlich gelagert.

Billy (Rohan Campbell) zieht selbst als mordender NIkolo los.

 Im Originalfilm wurde ein Kind Zeuge, wie seine Eltern von einem Mann im Weihnachtsmannkostüm gekillt wurden. Jahre später zieht nun der mittlerweile erwachsene Billy (Rohan Campbell) selbst die rote Kutte an und beschließt, sich für dieses Schockerlebnis zu rächen – an allen, die irgendwie gesündigt haben.

Wie schon vor Jahrzehnten ist der bluttriefend-fiese Albtraum im Weihnachtsgewand absolut entbehrlich. Hauptdarsteller Campbell muss sich auch gar nicht groß anstrengen, Slasher -Erfahrung hat er ja schon in „Halloween Ends“ gesammelt. Für Fans moralbefreiten Entertainments.

