Prozess gegen Benkos

Kein WKStA-Coup: Freispruch und Teilverurteilung

Gericht
10.12.2025 21:00

René Benko stand am Mittwoch in Innsbruck erneut vor Gericht – dieses Mal mit Ehefrau Nathalie, die freigesprochen wird. Von den elf inkriminierten Luxusuhren blieben nach einem langen Verhandlungstag nur zwei für einen Schuldspruch über. Die Korruptionsjäger unter Zugzwang.  

Blauer Himmel über Innsbruck, an der Bushaltestelle vor dem Landesgericht stehen Wintersportler mit Snowboards und Skiern. Drinnen ist die Stimmung weniger sonnig. Sichtlich aufgeregt wartet der gefallene Immo-Jongleur René Benko auf die Ankunft seiner mitangeklagten Frau im Schwurgerichtssaal.

Seit bald einem Jahr, seitdem der 48-Jährige in U-Haft sitzt, haben sich die Eheleute nicht mehr getroffen. Am Mittwoch gab es ein Wiedersehen vor der Strafrichterin. Und vor gut 100 Medienvertretern. Sein Blick wirkte suchend, sie erwiderte verhalten. Eine Justizwachebeamtin nahm zwischen den beiden Platz.

Das Ehepaar Benko im Gericht. Zu Prozessschluss kam es zu einem kurzen Kontakt.
Das Ehepaar Benko im Gericht. Zu Prozessschluss kam es zu einem kurzen Kontakt.(Bild: EXPA/ Johann Groder)

Kurz nach Beginn der heftige Frontalangriff auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) durch die Verteidiger Norbert Wess und Michael Hohenauer, der Nathalie Benko vertritt. Die Anklageschrift sei „Hokuspokus“, „einseitig“, „rechtsstaatlich bedenklich“, „fehlerhaft“ und „voller Spekulationen“. Die beiden Oberstaatsanwälte Tea Krasa und Peter Komenda zeigen dazu keine Mimik.

Zitat Icon

Die Uhr, die René Benko zu Weihnachten an seinen Sohn verschenkt haben will, trägt er bereits am 25. Dezember wieder selber. 

Peter Komenda, Oberstaatsanwalt

Bild: Christof Birbaumer

„Eine verblüffende Erklärung“
Komenda führt aus, dass Benko unter anderem elf für diesen wichtige Herren-Armbanduhren in dem im Keller bei Nathalie Benkos Verwandten im Tiroler Pfunds gefundenen Tresor vor seinen Gläubigern versteckt habe. „Nachdem er sich zuerst nicht dazu äußerte, hatte er im April 2025 dafür eine verblüffende Erklärung“, sagt Komenda, „so lange brauchte er dazu, sich zu erinnern, dass er zu Weihnachten 2021 je vier dieser Uhren seinen zwei damals sechs und elf Jahre alten Kindern geschenkt hätte.“

Drei weitere hätte seine Frau bei Charity-Veranstaltungen versteigern wollen. Sie sei mitangeklagt, weil sie – nachdem sie mit Benko den Tatplan ausgeheckt habe – die Anschaffung des Tresors organisiert und ihm so beim Verbergen der Vermögenswerte geholfen habe: Betrügerische Krida.

7 Ringe im Tresor hatten Wert von 5,5 Millionen Euro
„Unsinn“, sagt die Verteidigung und bezeichnet die teuren Uhrenpräsente an die Kinder als „übliche, anlassbezogene Gelegenheitsgeschenke“. Hohenauer ergänzt: „Wertbezogen sind über 95 Prozent des Tresorinhalts eindeutig Nathalie Benko zuzuordnen.“ Denn in dem Safe, den sie ohne Einbindung ihres Gatten aus Sicherheitserwägungen aufgestellt haben will, waren auch sieben Ringe im Wert von 5,5 Millionen Euro. „Maßgeschneiderte Geschenke von ihrem Gatten.“ Um deren Rückerhalt nach der Sicherstellung kämpft sie bisher vergebens.

Das einstige Promi-Paar bekennt sich „nicht schuldig“, fordert einen Freispruch. Ansonsten verweisen sie auf ihre schriftlichen Ausführungen.

Zitat Icon

Ab Seite 10 der 18-seitigen Anklageschrift wird es zu Science-Fiction! Denn von da an passiert der reinste Hokuspokus. 

Norbert Wess, Anwalt von René Benko

Bild: Jasmin Steiner

Zitat Icon

Es gibt vieles, was ins richtige Licht gerückt werden muss. So etwas darf nie zur Anklage kommen, das ist lächerlich. 

Michael Hohenauer, Anwalt von Nathalie Benko

Bild: Anja Richter

Verurteilung für zwei Uhren und vier Paar Manschettenknöpfe
Den Freispruch sieht auch der Schöffensenat, aber nur für Nathalie Benko. Ihr Mann wird nach einem langen Verhandlungstag in Bezug auf zwei Uhren und Manschettenknöpfe zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Hier sei laut Richterin durch zahlreiche Bilder belegt, dass Benko diese nach der angeblichen Schenkung im In- und Ausland getragen hätte. Nicht rechtskräftig.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
