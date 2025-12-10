Kein WKStA-Coup: Freispruch und Teilverurteilung

„Eine verblüffende Erklärung“

Komenda führt aus, dass Benko unter anderem elf für diesen wichtige Herren-Armbanduhren in dem im Keller bei Nathalie Benkos Verwandten im Tiroler Pfunds gefundenen Tresor vor seinen Gläubigern versteckt habe. „Nachdem er sich zuerst nicht dazu äußerte, hatte er im April 2025 dafür eine verblüffende Erklärung“, sagt Komenda, „so lange brauchte er dazu, sich zu erinnern, dass er zu Weihnachten 2021 je vier dieser Uhren seinen zwei damals sechs und elf Jahre alten Kindern geschenkt hätte.“