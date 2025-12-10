Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Belgrad-Star am Feld

„Arnie“ spielt in Graz immer die Hauptrolle

Steiermark
10.12.2025 19:26
Marko Arnautovic könnte am Donnerstag für Roter Stern gegen Sturm auflaufen.
Marko Arnautovic könnte am Donnerstag für Roter Stern gegen Sturm auflaufen.(Bild: GEPA)

Spielt er – oder spielt er nicht? Das war am Mittwoch die große Frage in Graz vor dem Europa-League-Duell Sturm gegen Roter Stern Belgrad. Mit ER kann natürlich nur einer gemeint sein – ÖFB-Rekordschütze Marko Arnautovic.

0 Kommentare

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic! Am frühen Mittwochabend stand er am Rasen der Merkur Arena, absolvierte das Abschlusstraining der Serben. Trainer Vladan Milojevic wollte sich bei der Pressekonferenz – no na – aber dann nicht ganz hinauslehnen, was einen möglichen Einsatz des zuletzt an den Adduktoren verletzten Stürmerstars angeht.

Marko stand wieder im Training.
Marko stand wieder im Training.(Bild: GEPA)

„Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, müssen das erst mit unseren Ärzten abklären“, so der Belgrad-Coach, der eher weniger Fragen über Gegner Sturm als über Österreichs besten Team-Torschützen beantworten musste. „Wir sind uns alle dessen bewusst, was Marko für ein Riesenspieler ist. Dazu hat er seit Kindheitstagen an eine Liebe für Roter Stern. Marko ist außerdem ein wunderbarer Mensch und eine große Unterstützung für unsere jüngeren Spieler im Kader. Ich hoffe darum, dass er unverletzt bleibt – auch, weil er sich ja nächstes Jahr mit Österreich für die WM qualifiziert hat.“

Sturm-Trainer Jürgen Säumel (re.), einst 2012 Seite an Seite mit Marko im ÖFB-Team.
Sturm-Trainer Jürgen Säumel (re.), einst 2012 Seite an Seite mit Marko im ÖFB-Team.(Bild: GEPA)

Wirft Milojevic Marko in Graz für die Serben – die von 1500 Fans im Stadion, weiteren Tausenden außerhalb der Arena unterstützt werden sollen – in die Schlacht, ist es das erste Klub-Pflichtspiel für Arnautovic in Österreich seit dem 16. Juni 2006, als er mit dem FAC in der Wiener Stadtliga gegen Favoriten 1:1 spielte. Das Tor für die Floridsdorfer erzielte damals natürlich Arnautovic nach drei Minuten.

Lesen Sie auch:
2021 gastierten rund 500 Fans von Roter Stern Belgrad bei einem Freundschaftsspiel in Liebenau. ...
Krone Plus Logo
Brisantes Match
Warum Problem-Fans mitten durch die Stadt ziehen
09.12.2025

Für Sturm-Coach Jürgen Säumel wäre es ein Wiedersehen mit dem Nationalteam-Kumpel. Als Spieler trug man Seite an Seite das ÖFB-Dress, als Co-Trainer dirigierte Säumel den Belgrad-Star.

Porträt von Christoph Kothgasser
Christoph Kothgasser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Graz
Hauptrolle
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
169.407 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
152.565 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
150.425 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf