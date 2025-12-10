„Arnie“ spielt in Graz immer die Hauptrolle

„Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, müssen das erst mit unseren Ärzten abklären“, so der Belgrad-Coach, der eher weniger Fragen über Gegner Sturm als über Österreichs besten Team-Torschützen beantworten musste. „Wir sind uns alle dessen bewusst, was Marko für ein Riesenspieler ist. Dazu hat er seit Kindheitstagen an eine Liebe für Roter Stern. Marko ist außerdem ein wunderbarer Mensch und eine große Unterstützung für unsere jüngeren Spieler im Kader. Ich hoffe darum, dass er unverletzt bleibt – auch, weil er sich ja nächstes Jahr mit Österreich für die WM qualifiziert hat.“