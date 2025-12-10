Wegen Olympiachance die Sportart gewechselt

Denn die ehemalige Salzburger Ente wechselt die Sportart, spielt künftig Flag Football: „Im April hatte ich eine Gehirnerschütterung, für mein weiteres Leben war mir die Gefahr einfach zu groß – Flag ist da eine passende Alternative.“ Einen großen Anteil an der Entscheidung hat auch, dass der Sport ab 2028 olympisch wird. „Da dabei zu sein, wäre natürlich etwas Großes, das ist ein Ziel, auf das ich hin arbeite“, hat der „Stierwoscha“ den Fokus bereits auf Los Angeles gelegt.