Wegen Olympiachance die Sportart gewechselt

Vor einem Monat jubelte Alexander Reischl über den EM-Titel, nun wechselt er zum Flag Football. Der Grund ist einfach: Flag Football ist nämlich Teil von den Olympischen Spielen.
Ende Oktober schaffte Österreichs Football-Nationalmannschaft den großen Coup. Im Halbfinale der Europameisterschaft wurde erstmals Deutschland besiegt, anschließend sicherte sich Rot-Weiß-Rot den zweiten EM-Titel.
„Eine große Ehre“
Mittendrin war damals der Salzburger Alexander Reischl. „Es war generell eine große Ehre, überhaupt dabei zu sein. Dann aber das Team aufs Feld zu führen war schon sehr speziell. Dass wir dann den Titel holen, war natürlich sehr besonders für mich“, strahlten beim 23-Jährigen die Augen. Zugleich war es für den Spielmacher aber der Abschied vom Tackle Football.
Denn die ehemalige Salzburger Ente wechselt die Sportart, spielt künftig Flag Football: „Im April hatte ich eine Gehirnerschütterung, für mein weiteres Leben war mir die Gefahr einfach zu groß – Flag ist da eine passende Alternative.“ Einen großen Anteil an der Entscheidung hat auch, dass der Sport ab 2028 olympisch wird. „Da dabei zu sein, wäre natürlich etwas Großes, das ist ein Ziel, auf das ich hin arbeite“, hat der „Stierwoscha“ den Fokus bereits auf Los Angeles gelegt.
Wie groß der Unterschied der Sportarten ist? „80 Prozent kann ich mitnehmen, die Bewegungsabläufe sind ja ziemlich dieselben.“ Zum Abschied gab’s noch einen weiteren Titel. Da den Vikings die Meisterschaft in der Austrian Football League aberkannt wurde, werden die Danube Dragons als Sieger geführt. Für Reischl hat das aber keine Bedeutung: „Das ist nur ein Titel auf dem Papier.“
