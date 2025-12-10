Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Seltener Abschuss

Ukrainische Pilotenlegende stirbt im Kampfeinsatz

Ausland
10.12.2025 21:42
Der 48-jährige Iwanow galt als wohl erfahrenster Pilot der ukrainischen Su-27-Maschinen (oben ...
Der 48-jährige Iwanow galt als wohl erfahrenster Pilot der ukrainischen Su-27-Maschinen (oben und unten im Bild).(Bild: Mike Mareen - stock.adobe.com)

Ein erfahrener Pilot der ukrainischen Luftwaffe ist bei einem Kampfeinsatz im Osten des Landes ums Leben gekommen. Oberstleutnant Jewgeni Witaljewitsch Iwanow, leitender Navigator der 39. taktischen Luftwaffenbrigade, kehrte am Montag nicht von seinem letzten Flug zurück. Die Einheit beschreibt ihn als „ruhig, entschlossen und bis zum Ende pflichtbewusst“.

0 Kommentare

Laut dem „Kyiv Independent“ starb der 48-Jährige mittags während eines Einsatzes in der östlichen Frontregion. Die genauen Umstände seines Todes werden derzeit untersucht. Die ukrainischen Streitkräfte drückten ihr tiefes Mitgefühl für Familie und Freunde des Piloten aus.

Iwanow diente seit 1995 in der ukrainischen Luftwaffe und absolvierte mehr als 200 Einsätze mit dem Jagdflugzeug Su-27. Er galt als einer der erfahrensten und besten Piloten seiner Brigade und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Orden „Für Tapferkeit“ sowie der Auszeichnung „Für die Verteidigung der Ukraine“.

Seine Einheit würdigte ihn als Piloten, der seinen letzten Einsatz „wie sein ganzes Leben lang – ruhig, selbstbewusst und pflichtbewusst“ geflogen sei. Iwanow hinterlässt seine Frau und einen kleinen Sohn.

Armee an der Front unter massivem Druck
Die Su-27 ist ein in der Sowjetunion entwickeltes Kampfflugzeug. Die Ukraine setzt im Luftkampf neben älteren sowjetischen Jets wie Suchoi und MiG auch westliche Maschinen wie F-16 und Mirage ein. Abschüsse durch russische Streitkräfte kommen laut den Berichten eher selten vor.

Lesen Sie auch:
Studie zu Ukraine
Europa kann fehlende US-Hilfen nicht ausgleichen
10.12.2025
Tauschgeschäft geplant
Ukraine erhält MiG-Kampfjets gegen Drohnen-Wissen
10.12.2025
Wichtige Route
Russische Raketen treffen Staudamm in Ukraine
07.12.2025

Seit Beginn der großangelegten russischen Invasion vor knapp vier Jahren haben bereits mehrere ukrainische Piloten, darunter MiG-29-Pilot Major Serhii Bondar, ihr Leben verloren. An mehreren Frontabschnitten im Osten und Süden steht die ukrainische Armee weiterhin unter massivem Druck, während Moskaus Truppen trotz hoher Verluste langsam vorstoßen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ukraine
Luftwaffe
Familie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf