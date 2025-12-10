Ukrainische Pilotenlegende stirbt im Kampfeinsatz

Iwanow diente seit 1995 in der ukrainischen Luftwaffe und absolvierte mehr als 200 Einsätze mit dem Jagdflugzeug Su-27. Er galt als einer der erfahrensten und besten Piloten seiner Brigade und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Orden „Für Tapferkeit“ sowie der Auszeichnung „Für die Verteidigung der Ukraine“.