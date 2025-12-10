Amazon will eine Million Jobs in Indien schaffen

Das Geld solle in den Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI), in Logistik und die Förderung von Exporten gehen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Amazon folgt damit anderen US-Technologiekonzernen, die ebenfalls stark in dem Land investieren. So hatte Microsoft erst am Dienstag eine Investition von 17,5 Milliarden US-Dollar zugesagt, Google will 15 Milliarden US-Dollar in den kommenden fünf Jahren in Indien investieren.