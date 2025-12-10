US-Notenbank senkt zum dritten Mal heuer Zinsen

Das Liniendiagramm zeigt die Entwicklung der Leitzinssätze von Fed und EZB seit Juli 2022. Die Fed hat ihren Zinssatz bis Mitte 2023 auf etwa 5,25 % erhöht, und hält ihn seitdem auf diesem Niveau, bevor er bis Ende 2025 auf 3,50 bis 3,75 % sinkt. Die EZB hat ihren Zinssatz bis Mitte 2023 auf 4,0 % angehoben und senkt ihn bis Ende 2025 auf 2,0 %. Quelle: APA.