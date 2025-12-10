Firmen bauen europäisches Spionagenetz im All auf

Die Satelliten von Kongsberg mit der auf Künstliche Intelligenz gestützten Software von Helsing sollen 2029 einsatzbereit sein. Die deutsch-norwegische Initiative sei eine direkte Antwort auf den Bedarf an stärkerer Abschreckung in Europa und eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg. Auch der deutsche Sensorspezialist Hensoldt ist an dem Projekt beteiligt.