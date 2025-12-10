Ernüchternde Bilanz
Elon Musk rechnet mit Zeit im Weißen Haus ab
Elon Musk rechnet mit Donald Trumps Effizienzbehörde DOGE, die er selbst aufgebaut und fünf Monate lang geleitet hat, ab. In einem Podcast stellte der reichste Mensch der Welt ernüchtert fest, er hätte lieber „einfach an meinen Unternehmen arbeiten sollen.“
Wenn er DOGE nicht gemacht hätte, so der Tesla-Gründer, dann „hätten sie auch die Autos nicht angezündet“. Musk nimmt mit dieser Aussage Bezug darauf, dass wegen seiner politischen Rhetorik und seiner Tätigkeit für Trump angefeindet wurde. Mehrere Tesla-Autos wurden von seinen Gegnern in Brand gesetzt oder Ziel anderer Formen von Vandalismus.
Erfolgsverwöhnter Musk nur „bisschen erfolgreich“
Seine Arbeit für die US-Regierung wertet Musk nur als mäßig erfolgreich: „Wir waren ein bisschen erfolgreich. Wir waren einigermaßen erfolgreich.“ Ein neuerliches Engagement für DOGE schließt der gebürtige Südafrikaner aus „Wir haben eine Menge Finanzmittel gestoppt, die wirklich einfach keinen Sinn ergaben, die völlig verschwenderisch waren“, sagte Musk weiter.
Musk hatte in den ersten fünf Monaten von Trumps zweiter Amtszeit das „Department of Government Efficiency“ (DOGE) geleitet, das die Ausgaben und den Personalbestand der US-Regierung reduzieren sollte. Neben Tesla gehören Musk unter anderem auch die Social-Media-Plattform X und das Raumfahrtunternehmen SpaceX.
„Bromance“ war nach wenigen Monaten wieder vorbei
Der Unternehmer war ein wichtiger Spender für Trumps Wahlkampf und wurde zu einem engen Berater seiner Regierung. Mitte des Jahres kam es jedoch wegen eines Steuer- und Ausgabengesetzes zu einem öffentlichen Zerwürfnis, auch wenn es inzwischen Anzeichen für eine Versöhnung gibt. Die DOGE-Einheit wurde mittlerweile aufgelöst. Sie hatte nach eigenen Angaben Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe gekürzt, was von externen Finanzexperten jedoch nicht überprüft werden konnte.
