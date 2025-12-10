Elon Musk rechnet mit Zeit im Weißen Haus ab

„Bromance“ war nach wenigen Monaten wieder vorbei

Der Unternehmer war ein wichtiger Spender für Trumps Wahlkampf und wurde zu einem engen Berater seiner Regierung. Mitte des Jahres kam es jedoch wegen eines Steuer- und Ausgabengesetzes zu einem öffentlichen Zerwürfnis, auch wenn es inzwischen Anzeichen für eine Versöhnung gibt. Die DOGE-Einheit wurde mittlerweile aufgelöst. Sie hatte nach eigenen Angaben Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe gekürzt, was von externen Finanzexperten jedoch nicht überprüft werden konnte.