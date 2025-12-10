„Neuigkeiten“: Selenskyj trommelt Partner zusammen

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein neues Treffen westlicher Unterstützerstaaten für diesen Donnerstag angekündigt – mit dem Ziel, möglicherweise das Ende des Blutvergießens einzuleiten. In sozialen Medien schrieb Selenskyj, diese Woche könne „Neuigkeiten für alle“ bringen.
Zu den Unterstützerstaaten zählen EU-Länder wie Deutschland und Frankreich sowie Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien und Norwegen. Selenskyj kündigte an, dass die Ukraine an einem 20-Punkte-Papier arbeitet, das die Grundlage für ein Ende des Kriegs bilden könnte, und plane, dieses Dokument bald den USA zu übergeben.
Intensive Gespräche mit Verbündeten
Bereits in den vergangenen Tagen gab es intensive Gespräche: Selenskyj traf sich am Montag mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien in London. Am Mittwoch tauschten die sogenannten E3-Staaten Informationen mit US-Präsident Donald Trump über einen möglichen Waffenstillstand aus.
Ein größerer EU-Gipfel am Donnerstag kommender Woche soll zudem die Nutzung eingefrorener russischer Staatsvermögen zur Finanzierung der Ukraine beschließen.
Druck auf Russland soll erhöht werden
Neben diplomatischen Bemühungen gab es auch militärische Entwicklungen: Ukrainische Marinedrohnen trafen nach Angaben des Geheimdienstes SBU einen Tanker der russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer. Das Schiff sei schwer beschädigt worden, als Drohnen im Heck einschlugen und Explosionen auslösten.
Selenskyjs Ankündigungen signalisieren, dass die Ukraine und ihre Partner versuchen, den Druck auf Russland zu erhöhen und gleichzeitig die Unterstützung Europas und der USA zu sichern. Ob das neue Treffen tatsächlich konkrete Schritte für ein Ende des Kriegs bringt, bleibt abzuwarten.
