„Komme gerade von einem 10-Milliarden-Euro-Deal“

Mitarbeiter zu Botschaftern des Unternehmens machen

Umgekehrt ist es auch Stauds größtes Ziel, Mitarbeiter nicht zu verprellen. Dazu hat er eine App entwickeln lassen, die ihren Alltag erleichtert und die interne Kommunikation verbessert. „Das Ziel ist, die eigenen Leute zu Botschaftern des Unternehmens zu machen. Denn die besten Informanten von Medien sind unzufriedene Mitarbeiter“, weiß Staud. Das Rüstzeug für seine Tätigkeiten habe er in Tirol erlernt. „Tirol bietet immer noch eine sehr gute Ausgangsbasis mit vielen angesehenen Bildungseinrichtungen. Von hier aus sind tolle Karrieren zu machen!“