Industrie weiß, was in Zukunft getan werden müsste

Industriepräsident Max Kloger kennt sich aus mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, war er doch Produktionsleiter, Vorstand und Geschäftsführer bei den damaligen Tiroler Röhrenwerken, als Finanz-Heuschrecken über den Betrieb herfielen und ihn filetieren wollten. „Heute produzieren wir in drei Schichten fünf Tage die Woche“, erläuterte der seit 2013 geschäftsführende Gesellschafter Kloger gestern auf Einladung des Managementclubs Tirol. „Insofern ist nicht alles schlecht, was den Standort Tirol betrifft. Aber die Frage ist: Wie schaut es in Zukunft aus? Werden sich noch Betriebe ansiedeln?“

Tirol steht derzeit im Vergleich mit 76 europäischen Industrieregionen auf Platz 30 und hat sich damit seit 2019 um zwölf Plätze verbessert. Das ambitionierte Ziel, unter die Top 20 zu kommen, hat Kloger bereits vor seinem Amtsantritt vor einem Jahr ausgegeben.