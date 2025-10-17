Kampfansage an SPÖ: So will KPÖ bundesweit punkten

Der Wahl an die Parteispitze stellen sich bekannte Gesichter. Günther Hopfgartner, Spitzenkandidat bei der EU-Wahl, ist der einzige Kandidat für den Parteivorsitz. Die Landtagsabgeordneten aus Salzburg, Natalie Hangöbl und Sarah Pansy kandidieren als Frauenvorsitzende beziehungsweise politische Geschäftsführung. Tobias Schweiger soll die Partei weiter als Bundessprecher nach außen vertreten und Didi Zach, Wiener Landessprecher, soll zukünftig die Finanzen der KPÖ managen.

Die KPÖ plant für den kommenden Parteitag den Start für die Erarbeitung eines neuen Parteiprogramms. Inhaltlich wolle man sich in den nächsten Jahren vor allem der Teuerung und dem Thema Frieden widmen.