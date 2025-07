Entscheidung gefallen: Elke Kahr tritt wieder an!

Es war die heißeste politische Frage in Graz in den vergangenen Wochen: Wird Elke Kahr, die 2021 sensationell Bürgermeisterin wurde, bei der Wahl 2026 nochmals als Spitzenkandidatin für die KPÖ antreten? Sie hat sich die Entscheidung lange offen gelassen, sich dann wenige Wochen vor dem Amoklauf in Graz entschieden – und bis Donnerstagabend dicht gehalten. Eine Seltenheit im politischen Betrieb. Selbst ihr engstes Umfeld rätselte, wie sich die Chefin deklarieren würde.