„Krone“-Liveticker

Zeitenwende: Koralmbahn ist offiziell eröffnet

Steiermark
12.12.2025 09:00
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖBB-Chef Andreas Matthä bei der ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖBB-Chef Andreas Matthä bei der Koralmbahn-Eröffnung in Graz(Bild: Christian Jauschowetz)

Bahn frei für eine neue Ära: Nach drei Jahrzehnten Planungs- und Bauarbeiten fahren nun Züge auf der Koralmstrecke, die Graz und Klagenfurt in nur 41 Minuten miteinander verbindet. Heute wird sie offiziell eröffnet. Die „Krone“ begleitet Sie live durch diesen historischen Tag.

Es ist geschehen: Der Bundespräsident, die Regierungsspitze, Landeshauptleute und Bürgermeister haben am Freitagvormittag offiziell die Koralmbahnstrecke eröffnet. Nichts Geringeres als eine neue europäische Metropolregion entsteht dadurch: Die Koralmbahn verbindet die Steiermark mit Kärnten in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit. In nur 41 Minuten kommt man künftig von Graz nach Klagenfurt. Und das wird heute ausgiebig gefeiert.

Eröffnungsfeier
Der Koralmbahn-Zeitplan
  • 10 Uhr: Festakt am Hauptbahnhof Graz beginnt
  • 11 Uhr: Premieren-Zug mit Politik macht sich auf den Weg nach Klagenfurt
  • 12 Uhr: Festakt in Klagenfurt
  • 12.30: Programm startet auf Bühnen in Graz und Klagenfurt, dabei kommen Persönlichkeiten wie Franz Klammer, Thomas Stipsits, Gerda Rogers und Marcus Wadsak zu Wort
  • Ab 14.30 Uhr: mehrere Sonderzüge für Bahnfans fahren auf der Strecke
  • Ab 15 Uhr: vier Konzerte in jeder Stadt
Das Konzertprogramm zur Koralmbahn-Eröffnung
Das Konzertprogramm zur Koralmbahn-Eröffnung(Bild: Krone KREATIV)

Zur Eröffnungsfeier des Sechs-Milliarden-Euro-Projekts kommen heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Verkehrsminister Peter Hanke. Um 10 Uhr geht es am Grazer Hauptbahnhof los, dann fährt der Premieren-Zug nach Klagenfurt, wo die Feierlichkeiten weitergehen.

Bilder, Stimmen, Hintergründe
Der Eröffnungstag im Liveticker:

Tausende Bahn-Enthusiasten erwartet
Ab 14.30 Uhr fahren mehrere kostenlose Sonderzüge – die dafür aufgelegten 5500 Tickets waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Am Nachmittag stehen in Graz und Klagenfurt jeweils vier Konzerte bis in die Abendstunden auf dem Programm.

Neue Fahrpläne ab Sonntag
Nach dem Eröffnungswochenende geht der reguläre Betrieb der Koralmbahn los. Aber warum startet der Personenverkehr eigentlich am 14. Dezember? Ganz einfach: An diesem Tag werden europaweit die Fahrpläne umgestellt – die beste Gelegenheit, um die neue Strecke in Betrieb zu nehmen. Denn sie ist der Ausgangspunkt für eine regelrechte Fahrplan-Revolution, die weite Teile Österreichs umfasst. Von „epochalen Änderungen“ spricht ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä.

ÖBB-Chef Andreas Matthä
ÖBB-Chef Andreas Matthä(Bild: Eva Manhart)

So weiten die ÖBB das Fernverkehrs-Angebot laut eigenen Angaben um 30 Prozent aus. Die Strecke Graz – Klagenfurt wurde bislang direkt nur mit Bussen bedient, künftig gibt es täglich circa 29 Verbindungen.

Deutlich mehr Verbindungen
Graz – Wien wird künftig 33-mal täglich (statt 18-mal) angeboten, Railjet-Express-Züge mit weniger Zwischenstopps verkürzen die Fahrzeit um ein paar Minuten. Von Klagenfurt nach Wien geht es nicht mehr quer durch die Obersteiermark („alte Südbahn“), sondern über die Koralmbahn („neue Südbahn“): Es gibt 26 (statt zehn) Verbindungen pro Tag, die Reisezeit verkürzt sich von drei Stunden und 55 Minuten auf drei Stunden und zehn Minuten.

Lesen Sie auch:
Helmut Adelsberger (77) arbeitet und lebt als Berater in Wien und Bludenz (Vorarlberg) – und war ...
Krone Plus Logo
Hartnäckige Gegner
Koralmbahn: „In Wien gab‘s teils null Verständnis“
11.12.2025
Museum für Geschichte
Graz: Als die Steirer nach Kärnten aufbrachen...
10.12.2025
„Pendeln ist zumutbar“
Mit der Koralm entsteht ein neuer Arbeitsmarkt
07.12.2025

Auch zwischen Salzburg und Graz ist künftig die Koralmbahn der schnellste Weg. Zwischen Villach und Salzburg bietet der neue Fahrplan einen Stundentakt (20 Direktverbindungen).

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Steiermark

