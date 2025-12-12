Zeitenwende: Koralmbahn ist offiziell eröffnet

Deutlich mehr Verbindungen

Graz – Wien wird künftig 33-mal täglich (statt 18-mal) angeboten, Railjet-Express-Züge mit weniger Zwischenstopps verkürzen die Fahrzeit um ein paar Minuten. Von Klagenfurt nach Wien geht es nicht mehr quer durch die Obersteiermark („alte Südbahn“), sondern über die Koralmbahn („neue Südbahn“): Es gibt 26 (statt zehn) Verbindungen pro Tag, die Reisezeit verkürzt sich von drei Stunden und 55 Minuten auf drei Stunden und zehn Minuten.