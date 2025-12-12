Zeitenwende: Koralmbahn ist offiziell eröffnet

Bahn frei für eine neue Ära: Nach drei Jahrzehnten Planungs- und Bauarbeiten fahren nun Züge auf der Koralmstrecke, die Graz und Klagenfurt in nur 41 Minuten miteinander verbindet. Heute wird sie offiziell eröffnet. Die „Krone“ begleitet Sie live durch diesen historischen Tag.
Es ist geschehen: Der Bundespräsident, die Regierungsspitze, Landeshauptleute und Bürgermeister haben am Freitagvormittag offiziell die Koralmbahnstrecke eröffnet. Nichts Geringeres als eine neue europäische Metropolregion entsteht dadurch: Die Koralmbahn verbindet die Steiermark mit Kärnten in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit. In nur 41 Minuten kommt man künftig von Graz nach Klagenfurt. Und das wird heute ausgiebig gefeiert.
Zur Eröffnungsfeier des Sechs-Milliarden-Euro-Projekts kommen heute Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Verkehrsminister Peter Hanke. Um 10 Uhr geht es am Grazer Hauptbahnhof los, dann fährt der Premieren-Zug nach Klagenfurt, wo die Feierlichkeiten weitergehen.
Tausende Bahn-Enthusiasten erwartet
Ab 14.30 Uhr fahren mehrere kostenlose Sonderzüge – die dafür aufgelegten 5500 Tickets waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Am Nachmittag stehen in Graz und Klagenfurt jeweils vier Konzerte bis in die Abendstunden auf dem Programm.
Neue Fahrpläne ab Sonntag
Nach dem Eröffnungswochenende geht der reguläre Betrieb der Koralmbahn los. Aber warum startet der Personenverkehr eigentlich am 14. Dezember? Ganz einfach: An diesem Tag werden europaweit die Fahrpläne umgestellt – die beste Gelegenheit, um die neue Strecke in Betrieb zu nehmen. Denn sie ist der Ausgangspunkt für eine regelrechte Fahrplan-Revolution, die weite Teile Österreichs umfasst. Von „epochalen Änderungen“ spricht ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä.
So weiten die ÖBB das Fernverkehrs-Angebot laut eigenen Angaben um 30 Prozent aus. Die Strecke Graz – Klagenfurt wurde bislang direkt nur mit Bussen bedient, künftig gibt es täglich circa 29 Verbindungen.
Deutlich mehr Verbindungen
Graz – Wien wird künftig 33-mal täglich (statt 18-mal) angeboten, Railjet-Express-Züge mit weniger Zwischenstopps verkürzen die Fahrzeit um ein paar Minuten. Von Klagenfurt nach Wien geht es nicht mehr quer durch die Obersteiermark („alte Südbahn“), sondern über die Koralmbahn („neue Südbahn“): Es gibt 26 (statt zehn) Verbindungen pro Tag, die Reisezeit verkürzt sich von drei Stunden und 55 Minuten auf drei Stunden und zehn Minuten.
Auch zwischen Salzburg und Graz ist künftig die Koralmbahn der schnellste Weg. Zwischen Villach und Salzburg bietet der neue Fahrplan einen Stundentakt (20 Direktverbindungen).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.