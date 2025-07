Neuer KPÖ-Chef geißelt „eiskalte Kürzungspolitik“

Erleichterung für Robert Krotzer

Robert Krotzer wirkte an diesem Tag fast erleichtert, als würde eine Last von seinen Schultern fallen: „Die Arbeit in der Stadt und im Land sind zwei verschiedene Spielfelder. Es war nicht immer leicht, von einem ins andere zu greifen.“ Krotzer wird ja immer wieder als potenzieller Nachfolger von Kahr in Graz gehandelt.