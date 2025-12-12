Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo

Kessellage begünstigt Smog-Entstehung

Der Smog ist ein in jedem Winter wiederkehrendes Problem, das den Bürgern von Sarajevo das Leben schwer macht. In den durch die Kessellage der Stadt begünstigten Nebel mischt sich die verschmutzte Luft aus Heizungen und Autos, die den Bürgern von Sarajevo das Leben schwer macht. Probleme mit der Luftverschmutzung haben im Winter auch andere Großstädte auf dem Balkan – so etwa die serbische Hauptstadt Belgrad und Skopje in Nordmazedonien.