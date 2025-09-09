Stadt-Vize will keine neuen Häuser in Salzburg

Eigentlich wollte der Stadt-Vize Kay-Michael Dankl viel mehr Wohnungen für Salzburg. Nun spricht er sich stattdessen gegen Neubauten aus. Was dahinter steckt und wer um das geerbte Häuserl von Oma bangen muss.
Man muss es sich schon auf der Zunge zergehen lassen: Auf der einen Seite fehlen Wohnungen in Hülle und Fülle in Salzburg. Und wenn dann doch Wohngebäude gebaut werden, ist es Bürgermeisterstellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) auch wieder nicht recht.
Wie kann das sein? Eine Studie der FH Salzburg hat nämlich herausgefunden, dass in den vergangenen zehn Jahren knapp 600 Ein- und Zweifamilienhäuser abgerissen wurden und auf deren Grund 750 neue Wohngebäude entstanden sind.
Wo ist also das Problem? Dankl hat gleich mehrere Kritikpunkte. Zum einen entstünden dort „gesichtslose Schuhkartonhäuschen“, noch dazu teure. Wie der Kommunist darauf kommt, ist unklar. Denn die Studie wertet nur Luftaufnahmen von Wohngebieten aus und keine Mieten.
Dankl kommt zu dem Schluss, es sei doch viel gescheiter, lieber die alten Häuschen zu sanieren und zu vermieten. Auch wenn dann im Zweifel kein zusätzlicher Wohnraum entsteht?
Ja: „Ein Altbestand mit günstigen Mieten ist mir lieber als drei Wohnungen, die eine Million kosten und sich nur reiche Festspielgäste aus Deutschland leisten können.“
Darf das geerbte Haus nicht mehr abgerissen werden?
Wer also demnächst ein Haus in Salzburg erbt, der könnte ein bisschen ins Schwitzen kommen angesichts von Dankls Aussagen. Will er etwa dafür sorgen, dass in die Jahre gekommene Häuserl von den Erben nicht mehr abgerissen werden dürfen?
Die „Krone“ fragt sicherheitshalber nach. „Nein, das ginge nicht, selbst wenn man es wollte.“ Der Trend zum Abriss solle aber in eine neue Richtung gelenkt werden.
