Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Teambuilding“

WKO setzte sich bei Skiausflug für Wirtschaft ein

Innenpolitik
12.12.2025 19:04
Skifahren, um den Zusammenhalt der WKO zu stärken – in der SnowWorld Zoetermeer in Den Haag
Skifahren, um den Zusammenhalt der WKO zu stärken – in der SnowWorld Zoetermeer in Den Haag(Bild: stock.adobe.com – Frame-d.nl)

In der Debatte um hohe Funktionärsentschädigungen und die Kammerumlage argumentiert die Wirtschaftskammer gerne damit, dass die Außenstellen besonders wichtig seien und gute Arbeit leisten. Mit den Beiträgen der Zwangsmitglieder gönnte man sich im Ausland auch ein wenig Spaß, wie ein Skiausflug in Den Haag zeigt. Die Kammer spricht von einem Treffen mit potenziellen Investoren.

0 Kommentare

Laut einem internen Newsletter diente der Ausflug der Stärkung des Zusammenhalts. „Teambuilding bringt Außenwirtschafts-Center Den Haag vom Büro auf die Piste“, heißt es in einer Aussendung der Kammer.

Man informierte sich über „nachhaltigen Kunstschnee“
„Beim Teambuilding in SnowWorld Zoetermeer erlebte man nicht nur die 300 Meter lange Indoor-Piste, sondern auch spannende Einblicke hinter die Kulissen“, heißt es weiter. Vom „nachhaltigen Kunstschnee über innovative Technologien bis hin zu ESG-Strategien“. Es wurde gezeigt, wie Know-how und Zukunftsdenken Hand in Hand gehen.

Schneekanonen im Fokus der Kammer
Schneekanonen im Fokus der Kammer(Bild: Planai)

Zum Abschluss wurde es dann noch lustiger: „Nach der Pisten-Action und einer Pistenraupen-Fahrt rundete eine köstliche niederländisch-österreichische Fusion-Cuisine im Almhütten-Ambiente den Tag perfekt ab“, schreibt die Kammer. Fazit: „Die Niederlande, der zweitgrößte Markt für den österreichischen Tourismus, sind zwar flach, aber können mit ihren Innovationen trotzdem steil beeindrucken“, so die Kammer.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte, dass Harald Mahrer mit seinem Rücktritt „den Weg ...
Lohndebatte, Rücktritt
Chaostage in WKO: Nun mahnende Worte des Kanzlers
14.11.2025
Lehrlingsausbilung
Wirtschaftskammer zieht gegen Land vor Gericht
09.12.2025

Christian Schierer von der Außenstelle spricht gegenüber der „Krone“ einerseits von Teambuilding, „gerade in Zeiten wie diesen“. Anderseits habe man aber auch einen potenziellen Investor getroffen. „SnowWorld“ sei Weltmarktführer für Indoor-Skihallen und überlege, in Österreich zu investieren. Schierer betonte zudem, dass der Ausflug wenige Hundert Euro gekostet habe und nur drei Mitarbeiter und Volontär dabei gewesen seien.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Den Haag
Wirtschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
171.286 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.957 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
123.484 mal gelesen
Mehr Innenpolitik
„Teambuilding“
WKO setzte sich bei Skiausflug für Wirtschaft ein
Krone Plus Logo
Mogelei oder Rettung?
Verbrenner-Aus: Warten auf das Kleingedruckte
Überwachungsskandal
Papst bricht Lanze für Journalisten und Aktivisten
Friedensverhandlungen
Präsident Selenskyj kommt am Montag nach Berlin
In US-Friedensplan
EU-Beitritt der Ukraine schon ab 2027 „festgelegt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf