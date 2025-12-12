WKO setzte sich bei Skiausflug für Wirtschaft ein

In der Debatte um hohe Funktionärsentschädigungen und die Kammerumlage argumentiert die Wirtschaftskammer gerne damit, dass die Außenstellen besonders wichtig seien und gute Arbeit leisten. Mit den Beiträgen der Zwangsmitglieder gönnte man sich im Ausland auch ein wenig Spaß, wie ein Skiausflug in Den Haag zeigt. Die Kammer spricht von einem Treffen mit potenziellen Investoren.
Laut einem internen Newsletter diente der Ausflug der Stärkung des Zusammenhalts. „Teambuilding bringt Außenwirtschafts-Center Den Haag vom Büro auf die Piste“, heißt es in einer Aussendung der Kammer.
Man informierte sich über „nachhaltigen Kunstschnee“
„Beim Teambuilding in SnowWorld Zoetermeer erlebte man nicht nur die 300 Meter lange Indoor-Piste, sondern auch spannende Einblicke hinter die Kulissen“, heißt es weiter. Vom „nachhaltigen Kunstschnee über innovative Technologien bis hin zu ESG-Strategien“. Es wurde gezeigt, wie Know-how und Zukunftsdenken Hand in Hand gehen.
Zum Abschluss wurde es dann noch lustiger: „Nach der Pisten-Action und einer Pistenraupen-Fahrt rundete eine köstliche niederländisch-österreichische Fusion-Cuisine im Almhütten-Ambiente den Tag perfekt ab“, schreibt die Kammer. Fazit: „Die Niederlande, der zweitgrößte Markt für den österreichischen Tourismus, sind zwar flach, aber können mit ihren Innovationen trotzdem steil beeindrucken“, so die Kammer.
Christian Schierer von der Außenstelle spricht gegenüber der „Krone“ einerseits von Teambuilding, „gerade in Zeiten wie diesen“. Anderseits habe man aber auch einen potenziellen Investor getroffen. „SnowWorld“ sei Weltmarktführer für Indoor-Skihallen und überlege, in Österreich zu investieren. Schierer betonte zudem, dass der Ausflug wenige Hundert Euro gekostet habe und nur drei Mitarbeiter und Volontär dabei gewesen seien.
