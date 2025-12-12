WKO setzte sich bei Skiausflug für Wirtschaft ein

In der Debatte um hohe Funktionärsentschädigungen und die Kammerumlage argumentiert die Wirtschaftskammer gerne damit, dass die Außenstellen besonders wichtig seien und gute Arbeit leisten. Mit den Beiträgen der Zwangsmitglieder gönnte man sich im Ausland auch ein wenig Spaß, wie ein Skiausflug in Den Haag zeigt. Die Kammer spricht von einem Treffen mit potenziellen Investoren.