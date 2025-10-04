KPÖ tritt Plakat-Posse in der Landeshauptstadt los
ÖVP ist stinksauer
Eine Plakatkampagne der Salzburger Kommunisten lässt die Wogen in der Volkspartei hochgehen. In den Reihen der ÖVP spricht man gar von einem handfesten Skandal und ortet in den Aufstellern gar eine Verleumdung...
Es steht zwar keine Wahl an, aber die KPÖ reizt die Regierungsparteien mit einer Plakatserie. Diesmal sind darauf abgebildet die schwarze Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sowie ihre blaue Vize Marlene Svazek – und ein Sportwagen. Dazu der Spruch: „Wo sie kürzen: Heizkostenzuschuss – Wo sie protzen: Luxus-Dienstwagen.“
Die ÖVP reagiert: Edtstadler habe den Dienstwagen vom Vorgänger übernommen, privat sei sie öffentlich unterwegs. Die KPÖ zeige mit dieser Lügenkampagne ihr wahres Gesicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.