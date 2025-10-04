KPÖ tritt Plakat-Posse in der Landeshauptstadt los

Es steht zwar keine Wahl an, aber die KPÖ reizt die Regierungsparteien mit einer Plakatserie. Diesmal sind darauf abgebildet die schwarze Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sowie ihre blaue Vize Marlene Svazek – und ein Sportwagen. Dazu der Spruch: „Wo sie kürzen: Heizkostenzuschuss – Wo sie protzen: Luxus-Dienstwagen.“