Rotes Kreuz fordert Wiederbelebung als Schulfach

Ein Grundkurs wird empfohlen

Zwar empfiehlt das Bundesministerium für Bildung in einem Erlass von 2016, dass „alle Schüler im Laufe ihrer Schulzeit zumindest einen Grundkurs (16 Stunden) zur Ersten Hilfe absolvieren sollten“, im Lehrplan ist das aber nicht verankert. Anders in Skandinavien oder den USA, wo Reanimation an Grundschulen am Stundenplan steht. In diesen Ländern liegt die Wiederbelebungsrate nach Herzstillständen bei 40 bis 70 Prozent, in Österreich sind es zehn bis 20 Prozent.