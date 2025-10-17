Vorteilswelt
Vorstoß aus OÖ

Rotes Kreuz fordert Wiederbelebung als Schulfach

Oberösterreich
17.10.2025 11:20
Fast 29.000 Schüler lernten im Vorjahr in einem zweistündigen Kurs wie man bei ...
Fast 29.000 Schüler lernten im Vorjahr in einem zweistündigen Kurs wie man bei Herz-Kreislauf-Stillstand richtig reagiert

Was in Skandinavien längst auf dem Stundenplan steht, soll auch in Oberösterreich kommen und könnte Überlebenschance nach Herzstillstand erhöhen. Rot-Kreuz Präsident Gottfried Hirz fordert, dass „Wiederbelebung Teil des Schulunterrichts werden muss“.

Ab der fünften Schulstufe bietet das Jugendrotkreuz in Oberösterreich zweistündige Wiederbelebungskurse an Schulen an. 28.900 Kinder und Jugendliche haben im Vorjahr an der Aktion „Schüler retten Leben“ teilgenommen, die freiwillig ist. Geht es nach dem oberösterreichischen Rot-Kreuz-Präsidenten Gottfried Hirz, sollte sich das in Zukunft ändern. Er fordert, dass „Wiederbelebung Teil des Schulunterrichts werden muss“.

Ein Grundkurs wird empfohlen
Zwar empfiehlt das Bundesministerium für Bildung in einem Erlass von 2016, dass „alle Schüler im Laufe ihrer Schulzeit zumindest einen Grundkurs (16 Stunden) zur Ersten Hilfe absolvieren sollten“, im Lehrplan ist das aber nicht verankert. Anders in Skandinavien oder den USA, wo Reanimation an Grundschulen am Stundenplan steht. In diesen Ländern liegt die Wiederbelebungsrate nach Herzstillständen bei 40 bis 70 Prozent, in Österreich sind es zehn bis 20 Prozent.

„Lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit“
Doch was sagt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer zu dem Vorstoß von Hirz? Er verweist auf den vorher genannten Grundsatzerlass und meint: „Dabei können wir auf eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz OÖ zurückgreifen, die praxisnahe Ausbildungen und altersgerechtes Üben ermöglicht.“

Zitat Icon

Wiederbelebung muss Teil des Unterrichts werden. Sie nimmt eine Sonderstellung bei Erster Hilfe ein und soll autonom vermittelt werden.

Gottfried Hirz, Rotes Kreuz

Bild: Kerschbaummayr Werner

Erste Rettungssanitäter-Ausbildung
Ein Beispiel dieser Zusammenarbeit ist das neue Projekt an der HBLW Wels: Mit Herbst 2024 startete dort die oberösterreichweit erste Rettungssanitäter-Ausbildung im Rahmen des Unterrichts. Schüler mit Schwerpunkt „Medicine.Human.Science“ erwerben theoretische Grundlagen und praktische Kompetenzen im Rettungsdienst. Optional kann ein Praktikum beim Roten Kreuz absolviert und die Sanitäterprüfung abgelegt werden.

Porträt von Andrea Kloimstein
Andrea Kloimstein
Oberösterreich

