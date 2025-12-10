Hohe Kosten: Lauter Aufschrei in der Gastro-Szene

Immer weniger Geld bleibt in den Geschäftskassen

Vor allem die klein-strukturierte Gastronomie wie im Burgenland hat mit stetig steigenden Ausgaben zu kämpfen. Ohne Familienhilfe verschlingen die Personalkosten laut offiziellen Daten schon die Hälfte des Gastwirtschaftsbudgets. Der Wareneinsatz ist auf 35 bis 40 Prozent angewachsen, der Energiebeitrag von zwei auf bis zu zehn Prozent. Regelmäßige Überprüfungen, AKM, Steuerberater und andere Fixposten im geschäftlichen Finanzhaushalt kommen noch dazu.