Behinderten-WC versperrt: Rollstuhlfahrer klagt

„Arnie“ spielt in Graz immer die Hauptrolle
Belgrad-Star am Feld
Weil man im Rathaus in Klagenfurt ausgerechnet zur Tagung des Gleichstellungsbeirates das Behinderten-WC versperrte, nässte sich ein Rollstuhlfahrer ein. Dieser möchte nun die Stadt klagen!
„Diskriminierend, menschenunwürdig, demütigend“ – eine Woche nach dem Vorfall kämpft Alberto Fellner im „Krone“-Gespräch immer noch aus Scham mit den Tränen. Was war passiert: „Ich bin Mitglied des ÖZIV Kärnten (Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung; Anm.: der Redaktion) – und in dieser Funktion auch im Gleichstellungsbeirat. Der am vergangenen Dienstag wieder getagt hat.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.