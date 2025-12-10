Behinderten-WC versperrt: Rollstuhlfahrer klagt

„Diskriminierend, menschenunwürdig, demütigend“ – eine Woche nach dem Vorfall kämpft Alberto Fellner im „Krone“-Gespräch immer noch aus Scham mit den Tränen. Was war passiert: „Ich bin Mitglied des ÖZIV Kärnten (Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung; Anm.: der Redaktion) – und in dieser Funktion auch im Gleichstellungsbeirat. Der am vergangenen Dienstag wieder getagt hat.“