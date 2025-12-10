Richter gibt geheime Epstein-Dokumente frei

Neue Bewegung in Aktenlage

Nicht nur in New York kommt Bewegung in die Aktenlage. Bereits am Vortag hatte dasselbe Gericht der Veröffentlichung von Dokumenten im Fall Ghislaine Maxwell, Epsteins langjähriger Vertrauter, zugestimmt. Maxwell war 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, nachdem sie laut Urteil eine zentrale Rolle beim Aufbau des Missbrauchsrings gespielt hatte. Laut New York Times könnten die beiden Entscheidungen zusammen den bislang tiefsten Einblick in die Ermittlungen rund um Epstein und Maxwell ermöglichen.