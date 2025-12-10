Vorteilswelt
Dritte Verkaufsphase

WM-Tickets bis zum Finale – die Kreditkarte glüht!

Fußball International
10.12.2025 18:30
Viele Österreich-Fans freuen sich bereits auf das Abenteuer USA.
Viele Österreich-Fans freuen sich bereits auf das Abenteuer USA.(Bild: Matthias Mödl)

Österreich-Fans, aufgepasst! Am Donnerstag (11. Dezember) startet um 17 Uhr die dritte und letzte Karten-Vorverkaufsphase für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Bis 13. Jänner kann man sich bis auch für Einzeltickets bewerben. Die „Krone“ verrät, warum die Anhänger noch keinen wirklichen Stress haben.

0 Kommentare

Ungeschlagen durch die Gruppenphase – mit Algerien und Jordanien sammeln zwei WM-Gegner von Österreich aktuell Selbstvertrauen. Morgen steigen die Viertelfinali in Katar. Allerdings „nur“ beim Arab-Cup.

Paywall Skeleton

