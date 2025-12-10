WM-Tickets bis zum Finale – die Kreditkarte glüht!

Wird Kompany Guardiolas Nachfolger bei ManCity?
Hoeneß spekuliert
Österreich-Fans, aufgepasst! Am Donnerstag (11. Dezember) startet um 17 Uhr die dritte und letzte Karten-Vorverkaufsphase für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Bis 13. Jänner kann man sich bis auch für Einzeltickets bewerben. Die „Krone“ verrät, warum die Anhänger noch keinen wirklichen Stress haben.
Ungeschlagen durch die Gruppenphase – mit Algerien und Jordanien sammeln zwei WM-Gegner von Österreich aktuell Selbstvertrauen. Morgen steigen die Viertelfinali in Katar. Allerdings „nur“ beim Arab-Cup.
