„Bei Didi brauchte es keine 20-seitigen Verträge“

„Krone“: Herr Dr. Marko, warum haben Sie sich dazu entschieden, der Formel 1 den Rücken zu kehren?

Dr. Helmut Marko: Hätten wir den Titel geholt, wäre das ein guter Zeitpunkt für den Rücktritt gewesen. Dass es nicht geklappt hat, war für mich dann aber ein ebenso gutes Argument. Ich habe Oliver Mintzlaff angerufen und wir haben uns rasch geeinigt.