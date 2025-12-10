Wird Kompany Guardiolas Nachfolger bei ManCity?

„Arnie“ spielt in Graz immer die Hauptrolle
Belgrad-Star am Feld
Vincent Kompany hat seinen Vertrag als Bayern-Trainer zwar erst kürzlich verlängert, doch die Spekulationen um einen Wechsel zu Manchester City reißen nicht ab. Pep Guardiola soll den 39-jährigen Belgier als seinen Nachfolger vorgeschlagen haben.
Ins Rollen brachten die Spekulationen nun wieder ausgerechnet Uli Hoeneß. Kompany wich den Nachfragen der Journalisten auf der Pressekonferenz (siehe Video oben) geschickt aus und will sich erstmal nur auf den FC Bayern konzentrieren.
Doch fest steht: Kompany ist eine echte City-Legende – und Guardiola deutete schon öfter an, dass er seinen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag nicht unbedingt erfüllen muss.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.