Gewinnen Sie eine glamouröse Silvesterzug-Reise

Wer den Jahreswechsel einmal nicht im Gedränge der Straßen, sondern in stilvoller Atmosphäre und mit einer Prise Nostalgie feiern möchte, hat jetzt die Chance seines Lebens: Die Krone verlost eine außergewöhnliche Silvesterfahrt für zwei Personen im legendären Majestic Imperator Train de Luxe. Dieser historische Luxuszug ist nicht nur ein Symbol der kaiserlichen Reisekultur – er bildet auch den zentralen Schauplatz des kommenden europäischen Spionagethrillers The Train, der 2026 in die Kinos kommt. Eleganz, Spannung und große Emotionen verschmelzen in diesem Project zu einem packenden Erlebnis auf Schienen.