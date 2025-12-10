Gewinnen Sie eine glamouröse Silvesterzug-Reise

Die Krone verlost eine exklusive Silvesterfahrt im Majestic Imperator Train de Luxe für zwei Personen – ein Erlebnis voller Eleganz, Kulinarik und Nostalgie. Dazu gibt es hochwertige Merchandise-Pakete und Karate-Trainings zu gewinnen. Und wir stellen Ihnen den neuen Spionagethriller The Train vor, der in eben diesem Luxuszug spielt.
Wer den Jahreswechsel einmal nicht im Gedränge der Straßen, sondern in stilvoller Atmosphäre und mit einer Prise Nostalgie feiern möchte, hat jetzt die Chance seines Lebens: Die Krone verlost eine außergewöhnliche Silvesterfahrt für zwei Personen im legendären Majestic Imperator Train de Luxe. Dieser historische Luxuszug ist nicht nur ein Symbol der kaiserlichen Reisekultur – er bildet auch den zentralen Schauplatz des kommenden europäischen Spionagethrillers The Train, der 2026 in die Kinos kommt. Eleganz, Spannung und große Emotionen verschmelzen in diesem Project zu einem packenden Erlebnis auf Schienen.
Agententhriller auf Schiene
Im Film gerät SAS-Major Alex Stirling, gespielt von Produzent und Hauptdarsteller Dennis Dewall, mitten in einen gefährlichen Konflikt rivalisierender Geheimdienste. Was als feierliche Abschiedsreise des Zuges beginnt, entwickelt sich zu einem Wettlauf gegen Attentäter, Undercover-Agenten und tödliche Intrigen. An Dewalls Seite brillieren internationale Schauspielgrößen wie Mădălina Bellariu Ion als mysteriöse russische Agentin Natalie Krug, der charismatische Alex Liang als MSS-Agent, Alan Burgon als MI6-Offizier sowie Nachwuchstalent Anouk Auer als Stirlings Tochter Olivia.
Regie führt Geheimdienstexperte und Filmemacher Boris Volodarsky, dessen realistische Handschrift dem Thriller eine eindringliche Glaubwürdigkeit verleiht. Die Kampfszenen stammen vom renommierten Martial-Arts-Meister Sifu Ali Kabalan – präzise, kompromisslos und körperlich herausfordernd für die gesamte Crew. Ab dem 11. September 2026 soll der Film in den österreichischen Kinos zu sehen sein.
Mitmachen und gewinnen
Passend zu baldigen neuen Jahr verlost die „Krone“ nun zusammen mit den Produzenten des Agententhrillers „The Train“ eine Silvesterfahrt für zwei Personen mit dem „Majestic Imperator Train de Luxe“. Feiern Sie in einer exklusiven Rundfahrt um Wien das neue Jahr mit einem Sektempfang, einem 5 Gang-Gala-Dinner und einem zusätzlichen Mitternachtssnack. Abgerundet wird die Fahrt mit Live-Entertainment und einem Tanzwaggon mit DJ-Begleitung. Weitere Informationen und ein kleines Kontingent an Restkarten können Sie HIER erhalten.
Aber damit noch nicht genug! Wir verlosen auch noch zusätzlich unter allen Teilnehmern
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember, 09:00 Uhr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.