Ex-Minister Klug wird neuer GKB-Geschäftsführer

Gegen vier Bewerber durchgesetzt

Bisher stand Franz Weintögl alleine an der GKB-Spitze, künftig gibt es also eine Doppelführung. Klug setzte sich gegen vier Bewerber durch und wird den Posten bereits mit 1. Dezember antreten. Neben der Ausgliederung der Infrastruktur in die ÖBB hat der Ex-Minister vor allem die geplante millionenschwere Elektrifizierung des GKB-Netzes (dieses umfasst die Strecken Graz-Köflach sowie Graz-Wies/Eibiswald) als Aufgabe. Einzelne Abschnitte werden zudem zweigleisig ausgebaut.