Arbeiter fiel auf Weg in Pausenraum durch Gitter

Beinahe wäre dieser Unfall in einem Industriebetrieb in Osttirol noch weit schlimmer ausgegangen: Ein 25-jähriger Arbeiter wollte am Dienstag gerade Pause machen, als er auf ein Trittschutzgitter stieg, von dem sich die Befestigungsschrauben gelöst hatten. Der Mann konnte sich gerade noch vor einem Sturz in die Tiefe bewahren, wurde aber dennoch verletzt.