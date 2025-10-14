Arbeiter fiel auf Weg in Pausenraum durch Gitter

Beinahe wäre dieser Unfall in einem Industriebetrieb in Osttirol noch weit schlimmer ausgegangen: Ein 25-jähriger Arbeiter wollte am Dienstag gerade Pause machen, als er auf ein Trittschutzgitter stieg, von dem sich die Befestigungsschrauben gelöst hatten. Der Mann konnte sich gerade noch vor einem Sturz in die Tiefe bewahren, wurde aber dennoch verletzt.
Der 25-Jährige wollte am Dienstag gegen 9 Uhr den Pausenraum des Industriebetriebs in Assling betreten, wofür er auf das Trittschutzgitter steigen musste. Laut Polizei dürften sich aus diesem durch Vibrationen von Maschinen zwei Schrauben gelöst haben. Als der Arbeiter daher darauf trat, kippte das Gitter nach unten und der Mann fiel.
Der junge Mann konnte sich vor dem Absturz aus ca. drei Metern Höhe retten, indem er sich mit den Ellbogen an der Gitterhalterung festhielt.
Die Polizei in einer Aussendung
Fall gestoppt, von selbst hochgezogen
Gerade noch konnte er sich an der Gitterhalterung festhalten, sonst wäre er rund drei Meter in die Tiefe gestürzt. Dem 25-Jährigen gelang es, sich selbst wieder hochzuziehen, allerdings war er verletzt.
Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach Lienz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.