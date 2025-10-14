Vorteilswelt
Frist ist abgelaufen

Kein Gegenkandidat für Babler um Parteivorsitz

Innenpolitik
14.10.2025 10:08
SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler
SPÖ-Vorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Andreas Babler wird als einziger Bewerber für den Parteivorsitz in den kommenden SPÖ-Parteitag Anfang März gehen – es gibt keinen einzigen Gegenkandidaten. 

Nach Ablauf der vierwöchigen Frist für eine Kandidatur steht fest, dass keine Mitgliederbefragung durchgeführt werden muss, da niemand die dafür nötigen 1500 Unterschriften von Parteimitgliedern vorgelegt hat. Babler selbst war als einziger Kandidat vom Parteivorstand nominiert worden und muss noch vom Parteitag bestätigt werden.

Parteitag findet im März statt
Stattfinden wird der ordentliche Parteitag Anfang März und damit knapp 2,5 Jahre nach der letzten Wahl Bablers. Damals hatten in Graz knapp 89 Prozent der Delegierten dem nunmehrigen Vizekanzler ihre Stimme gegeben. Das Amt hatte er schon einige Monate davor bei einem außerordentlichen Parteitag in einer Stichwahl gegen Hans-Peter Doskozil erobert.

