Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
Das wirft Fragen auf
Ein psychisch kranker Ex-Lehrer (59) wurde am 11. September in Rainbach im Mühlkreis (Oberösterreich) verhaftet, weil er mit einem Revolver in Richtung von Vater und Sohn geballert hatte. Doch wie jetzt bekannt wurde, wirft der Einsatz Fragen auf – ein Cobra-Beamter schoss dem 59-Jährigen nämlich den ganzen Unterarm weg.
„Ich war gerade das erste Mal bei meinem Mandaten im Spital. Stellen Sie sich vor, der hat gar keinen Arm mehr“ – selbst verblüfft schilderte der bekannte Linzer Anwalt Andreas Mauhart beim Anruf der „Krone“ das erste Zusammentreffen mit jenem Mühlviertler Ex-Professor, der am 11. September für Schlagzeilen gesorgt hatte.
